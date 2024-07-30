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座駕撞壆翻轉 司機乘客自行脫險
私家車自炒後四輪朝天。
【本報訊】昨晨近7時半，一輛私家車沿西九龍走廊往旺角方向行駛，至近必發道對開橋面失控自炒，撞向石壆後全車翻轉四輪朝天。意外後，私家車姓丘（39歲）男司機及姓黎（40歲）男乘客自行爬出車廂，兩人分別胸口痛楚及擦傷手腳，幸傷勢均輕微，其後由救護車送往廣華醫院治理。意外原因有待調查。
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