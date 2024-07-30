涉無牌酒駕男警 與父共控24罪名

已被停職續准保釋 9‧10再訊 休班男警涉嫌無牌駕駛私家車，事後未能通過酒精測試，其父親則因涉允許兒子駕車，兩父子雙雙被捕。兩人分別被控危駕、醉駕及無牌駕駛等共10罪，案件昨日在沙田裁判法院再訊。控方申請新增及修訂控罪，揭發男警在案發前，已涉嫌多次無牌駕駛。兩人現時共面對24項控罪。控方表示準備好答辯，辯方則申請押後，以便給予進一步法律意見，並跟律政司商議。裁判官把案件押後至9月10日再訊，期間二人續准保釋。

本案兩名被告依次為26歲的警員姜淇傑，他現已停職；及其58歲父親姜知勇。他們原本被控共10罪，控罪涉及的日子是在2023年12月24日及25日。控方昨申請修訂部分控罪，另新增14項控罪，該些新增控罪涉及的案發日子為2023年11月10日、11月22日、12月11日及12月20日。兩名被告現時共被控24罪，姜淇傑涉及14罪，包括危險駕駛、酒後駕駛、6項駕駛時沒有駕駛執照及6項沒有第三者保險而使用汽車。

亦涉危駕無第三者保險 控罪指，首被告姜淇傑在2023年12月25日，在新界介乎長青公路及青朗公路支路，在道路上危險駕駛私家車，血液中的酒精比例是100毫升血液有65至115毫克酒精，超過50毫升酒精的訂明限度。另在前述6個日子，沒有駕駛執照及第三者風險保險單或保證單而駕駛汽車。根據控罪書，有關12月20日的控罪，牽涉的是另一輛汽車。姜淇傑獲准以兩萬元現金保釋，並須遵守一系列保釋條件。

至於姜知勇方面，他則面對10項控罪，包括5項允許沒有駕駛執照的人駕駛汽車，和5項允許他人使用一輛沒有第三者風險投保的汽車。控罪指，他於2023年11月10日、11月22日、12月11日、12月24日及25日，允許首被告駕駛該車，而且沒有第三者風險保險單或保證單。姜知勇被獲准以1,000元現金作保釋。案件編號：STCC 1488/2024