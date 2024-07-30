首批110個地盤獲智慧工地系統標籤

【本報訊】本港建築工地不時發生意外，引起業界及政府關注工地安全事宜。發展局聯同建造業議會合作推出4S「安全智慧工地」系統標籤計劃，首批110個工地被確認已適當應用系統並獲發標籤牌匾。本報記者昨視察兩個已配備使用4S安全智慧工地系統的地盤，分別是渠務署的公營地盤和西九龍高鐵上蓋的私營地盤。

渠務署在元朗明渠下游興建防洪壩的地盤，配備使用4S安全智慧工地系統。安全智慧工地系統由3部分組成，包括智能安全裝置、一站式管理平台和通訊網絡。該地盤相關人員表示，地盤有一個中央管理平台室，有不同智能安全裝置，例如人工智能（AI）鏡頭、流動機械警報系統和塔式起重機警報系統等訊息。安全人員會佩戴智能手錶，平台會顯示工友的心率、體溫等身體狀況。

因應地盤時有出現工友觸電事故，該地盤的相關人員表示，地盤的電箱均會鎖上智能鎖，只有授權人才可以動用感應卡解開智能鎖，非授權人是無辦法解鎖。地盤的流動機械及塔式起重機採用兩項警報系統，並裝上人工智能（AI）鏡頭。若工人未穿上個人防護裝備，就進入授限權域或靠近機器，有關警報會即時響報。

安裝AI鏡頭 進禁區即響報 另一地盤則是西九龍高鐵上蓋的私營地盤。該地盤的團隊自主研發密閉空間監控系統、人工智能安全監察系統，及智能釣鈎系統。該地盤相關人員指，自主研發的天秤智能釣鈎會透過AI鏡頭作分析，提供AI資訊給予操作員，操作員會透過AR螢幕作出即時判斷，輕易辨識地面的人和建築。相關人員又表示，地盤的移動裝載機多個位置均安裝AI鏡頭，當有人進入限制區域，裝載機會隨即作出響報。發展局常任秘書長劉俊傑表示，4S安全智慧工地系統標籤計劃是工地安全數碼化的里程碑，希望可切合每個不同類型建築工程，以提高施工安全性，亦可以透過其便利及高效地管理施工進度，引領建造行業蓬勃發展。