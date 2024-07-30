東呼即應：巴士剪指甲遭勸止 惡客爆粗回敬

【本報訊】對於「在公共交通工具上剪指甲」此行為，不知大眾有何看法。《東呼即應》留意到網上流傳一段影片，顯示一位男乘客於巴士上層剪指甲，正當他剪到「必必卜卜」之際，拍攝者出言勸止，結果遭對方爆粗回敬，態度異常惡劣。值得留意的是有網友竟然留言稱「剪指甲有咩問題」，有人還說「咁都影好無聊」。

網民竟留言「有咩問題」 網友留言玩「曲線」，隨時令人以為他們是「真心膠」，相信很多人都知根據九巴網頁，乘客須知第19項列明「不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為（例如高聲談話、剪指甲、大聲播放流動設備音響等）」，不論片中人或玩「膠」網友，是否還要問「剪指甲有咩問題」。

但凡說起這些缺乏公德行為，不難發現會有人仆出來「廢老乜、廢老物」，尤其是次片段裏出聲勸止的那位，聲音聽落年輕，之不過後生一輩，難道就做不出缺德事情？答案視乎大家對這個城市的觀察是否夠深入，抑或一直以來都是瞎子摸象。老也如此，小也如此，香港是否會發展到有朝一日有人在巴士上剃腋毛，你勸他「檢點一些」，卻反會被斥責呢？

窮山惡水出刁民，社會何時方知醒覺，何時才懂得共建美好社區，齊聲喝止該些野蠻人「不要再使得香港烏煙瘴氣了」，罔顧公德固然應該受到譴責，之不過選擇明哲保身「食花生」，又是否應推崇？抑或「攬炒」主義根本就沒有退過場。