東呼即應：工傷奪命拖糧不絕 保障欠缺難吸新血

東呼即應走訪業界 罰則過輕癥結難解 當局呼籲更多人加入香港建造業，工業意外卻不絕如縷。葵涌日前發生奪命工業意外，泥頭車司機被轉動的挖泥機撞擊，夾於挖泥機與泥頭車之間爆頭身亡。另一方面，地盤拖糧事件近日又屢見不鮮，當中涉及逾10個地盤，受影響工友逾500多人，金額逾3,000多萬元。勞工處對工友的支援難免令人質疑只流於出事故便調查意外原因。涉事工程公司即使以往涉及多宗工人死亡事故，又有否提高地盤安全措施、港官何曾有認真關注？連帶法庭對違規承建商，有否重罰以儆效尤亦很值得思考。就着工業傷亡事故頻生，工友遭拖糧，《東呼即應》訪問了相關人士，綜合他們意見。

就葵涌發生的工業意外，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，地盤環境是其中一個因素，但安全管理系統和風險評估才是意外最大原因。如評估足夠，沒理由挖泥機圍欄範圍如此少，認為工序的規劃設計出現問題，加上挖泥機沒有感應器，使司機無法察覺到有人在附近。她指加裝感應器有一定作用，因一部機器可安裝4個360度的鏡頭，觀察附近有沒有人，亦可及時向機手發出訊息及警告。

促部門主動了解公司系統尋因 蕭倩文續指近年政府大力推動智慧工地系統，認為是其中一個改善職安、減少意外的方法。她指業界可能因成本高未必有動力去用，亦可能不想麻煩，因行業心態是沒有人死在自己工地，便不覺是必須或重要，故她指安全教育才是最重要。對於屢次發生意外的公司，蕭認為除加強罰則，政府部門應發揮更主動角色，深入了解公司的安全文化、系統，主動尋找出錯地方，亦可找顧問提供意見。

針對地盤拖糧，香港建造業總工會理事長周思傑指出，拖糧情況持續已久，早在20至30年前他剛入行時已有，由業主出糧給大判，大判再出給二判，可能拖兩至3個月。他指更有機會令一些不夠實力的分判商資金鏈斷裂，當中工人是最無奈且沒辦法追薪。如僱主欠薪的話只能夠報勞工處，需時約3星期，如果要上庭排期破產欠薪保障基金就需更長時間，動輒需要一年。

倡所有薪水由大判存工人戶口 周思傑表示，希望可改善此情況，認為不是說單單政府或某個層次可以做得到的。因為此陋習屬根深柢固，他認為政府可在法例上行多一步，例如一定要所有薪水由大判直接存入工人的戶口，合約寫明工資然後存入。另外價低者得的情況亦應改善，雖然是商業決定但是政府亦可以作牽頭作用。

議員林振昇指出，現時主要是政府比較大型的公務工程才會使用安全智慧工地系統，希望應用可以更廣泛，譬如用在其他私人工地。他指政府的建造業創科基金，並無太多中小型承辦商申請，希望可加強支援，同時亦可訂一些關鍵績效指標，在兩年或3年後提高中小型承辦商使用安全智慧工地的比例。

罰則方面，林希望阻嚇力可慢慢提升，如一些致命的工業意外循簡易程序檢控，在修訂職業安全及職業健康法例後平均罰款亦只是5萬元，跟修例前的兩萬元至3萬元相差不遠，暫時認為阻嚇力不足。林又希望《建造業付款保障條例草案》可盡快通過，希望不同層級的分判商可在指定的時間裏付款，即使分包商在指定時間內收不到錢，亦可按法例合法地停工，至少先減少損失。

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