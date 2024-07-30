食肆直播奧運 生意額增兩成

【本報訊】不少商場直播巴黎奧運直播重點賽事，香港餐飲聯業協會會長黃家和昨在電台節目中指出，日前曾到不同地區觀察，部分商場的人流增加，有安裝電視的食肆亦多了顧客，同時觀賞奧運賽事，他估計單在昨日業界生意額上升20%，預料整個奧運期間，生意有望15%至20%的升幅。

其中在觀塘一個大型商場的公司租務部助理總經理馮穎欣表示，感到市民在今屆奧運更投入，在剛過去的周末，商場人流比對上一個周末上升至少10%。

因應賽事延長營業至清晨5時 港隊在近年的國際賽事取得佳績，而商場人流增加，馮穎欣相信是上屆東京奧運為市民帶來轉變，感到在商場多人一起看大電視直播氣氛好，因此今屆奧運到場的市民比上屆增加，而商場的營業時間會因應奧運重點賽事而延長，例如延至凌晨3時，甚至清晨5時。

她續稱，雖然租戶未必同時延長營業時間，但都會配合及支持，例如劍擊代表江旻憓奪金，租戶已經自行迅速反應，提供祝賀優惠等。

57%餐廳料高溫帶動外賣單 另外，氣溫高企帶動外賣訂單，有外賣平台昨公布今年第二季「餐廳信心指數」的調查結果。調查於7月1日至12日進行，結果顯示，有57%本地餐廳預期炎熱天氣會帶動外賣訂單的增長，可見在氣溫高企、客人更傾向安坐家中享用送餐服務的炎夏期間，外送服務在本地餐廳業務中佔有更為重要的角色。

再加上適逢巴黎奧運開鑼，是次調查亦指出，94%餐廳認為外賣平台在其業務中所扮演的角色在將來會同樣甚至變得更為重要，較2024年第一季調查有近10%增長，屬有紀錄以來新高，反映外賣平台成為餐廳營運中不可缺少的一環。