Outback扒房9分店8‧4執笠 裁員300人

Outback Steakhouse在港經營25年，將有多間門店結業。

【本報訊】外資連鎖式扒房餐廳Outback Steakhouse於昨日宣布，將於下周日（8月4日）關閉9間門店，並裁員約300人，餘下在港10家分店則會繼續營業。餐廳指，是次結業的決定為「經審慎考慮市場現況、營運成本及策略方向後得出的結果」，並承諾給予受影響的員工充分的尊重及關懷。

Outback Steakhouse在港經營25年，並於今年4月在中環娛樂行開設3,800呎的第19間門店。在9間門店結業後，餘下繼續營業的分店包括中環、銅鑼灣、旺角、奧海城、將軍澳、沙田、大埔、荃灣、元朗及大嶼山。另外，Outback Steakhouse旗下的漢堡包店副線Aussie Grill，於去年12月亦宣布結業並全面撤出香港市場，只營運了4年。

積金局促補交6萬欠款 根據積金局的資料，連鎖餐廳Outback Steakhouse集團旗下共有19間餐廳，未為約40名員工繳交2024年5月至6月份的強積金供款及附加費，相關員工主要來自當中4間餐廳，涉及總金額約6萬元。積金局已作出跟進，要求Outback Steakhouse立即為受影響員工補交欠款。