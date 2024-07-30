江旻憓奪金 學者：鞏固劍擊成香港品牌運動

【本報訊】港隊代表江旻憓日前在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽，在一度落後1比7的困境下，憑永不放棄精神反勝奪得金牌。香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德昨在電台節目表示，江旻憓奪金對劍擊及體育發展方面有重要意義，上屆張家朗亦在奧運奪金，可見劍擊運動經長年的發展，已成為香港品牌運動，鞏固了國際大賽地位。

雷雄德指劍擊屬技巧型對戰項目，心理及體能訓練，對運動員都很重要，今次江旻憓在曾經歷嚴重傷患下，最終實現夢想奪金，同時帶給社會自強不息的正向訊息，帶給港人一個啟發及正能量，亦反映其背後的醫學團隊及訓練團隊等發揮很大作用。

啟蒙教練：冀加強投放資源 另外，今屆奧運港隊有逾30名運動員參加13個項目，顯示香港有多個體育項目已達奧運水平，他期望政府日後評估本港體育發展策略時，考慮再增加資源及投放方向。

江旻憓的啟蒙教練陳偉勁相信她在「決一劍」時已經無想其他東西，只是全力集中在技術上，反映她近年打劍的確愈來愈成熟，有能力分析對手表現，對劍擊的理解亦很透徹，形容她無論在控劍或步速方面都是「世一」。

被問到江旻憓是否有機會在下屆奧運再下一城，陳指她有自己的計劃，會尊重其選擇，又指人生不只得一個層面，她曾修讀法律及國際關係，相信她可以在其他國際舞台上大放異彩。他又談到香港劍壇連續兩屆奧運奪金，而且是不同劍種，反映劍擊運動發展將愈來愈好。他說，即使以往資源不多，劍壇都可以達致高峰、有很多後起之秀，相信日後若政府加強投放資源，發展一定會再上一層樓。