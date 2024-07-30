職訓局啟德體育園合作培育專才 提供出路

【本報訊】香港運動產業發展迅速，對相關專才需求愈趨殷切，職業訓練局（VTC）上周四（25日）與啟德體育園簽署合作備忘錄，指會攜手培育體育運動及康體文娛相關專才，支援及推動運動產業發展，為學界和業界搭建緊密合作的橋樑。

簽備忘錄 推動產業發展 透過是次合作，VTC與啟德體育園指將結合雙方的資源和經驗，培育更多本地運動產業和康體文娛專才，啟德體育園將為VTC學士學位和高級文憑課程學生，提供實習及兼職工作機會，讓他們吸取實戰經驗，提升專業知識和技能；而啟德體育園亦會支持VTC學生參與不同的行業，將應用和實踐與學習結合，並提供「綜合職涯計劃」，裝備VTC學生投身職場。

此外，向社會大眾推廣運動和旅遊款待業亦是雙方合作的重點之一，VTC將與啟德體育園開展「流動教室」項目，內容涵蓋運動治療、運動教練、運動管理、智能運動、酒店及旅遊等範疇，透過舉辦比賽、技能提升工作坊、職業體驗活動等。

VTC副執行幹事王建國致詞時表示，很高興與啟德體育園合作，簽署合作備忘錄不僅能貫徹雙方對培育人才方面的承諾，更為學界和業界搭建緊密合作的橋樑。他續稱，是次合作將讓VTC學生可以在不斷發展的運動行業中發揮所長，同時為行業的整體發展而作出貢獻。

啟德體育園項目總監莊澤基指啟德體育園作為香港未來的主場，落成後將成為香港具代表性的綜合體育及娛樂新地標，希望藉與VTC等機構合作，為年輕人提供投身活動管理的機會，培養新一代專業人才，從而提升行業的專業水平和發展。