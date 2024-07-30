將未經授權文件攜離監獄 鄒家成女律師罪成

【本報訊】因涉及泛民初選案正被還押的鄒家成，於去年5月涉嫌未獲相關部門許可下，將投訴信交給其女律師，以代為轉交申訴專員公署，對方隨後把文件攜離荔枝角收押所。事隔近半年，鄒及女律師同被控一項「將未經授權的物品攜離監獄」罪，兩人否認控罪，主任裁判官徐綺薇昨在西九龍裁判法院裁定兩人罪成。徐官指懲教署有責任就文件作基本保安檢查，囚犯不可擅自把文件經第三者帶走。徐官把案件押後至8月14日聽取求情，鄒家成續還押，女律師續准保釋。

兩名被告分別是鄒家成（26歲，無業）及胡詠斯（30歲，助理律師）。他們被控於或約於2023年5月2日，在香港，將未經授權物品攜離監獄，即一份文件。

徐官裁決指，為保障監獄保安秩序，懲教署在監獄施行內部指引是合情合理。囚犯固然有申訴的權利，但懲教署有責任就申訴文件進行基本保安檢查，囚犯不可繞過署方，由第三者自行寄出表格。徐官認為，懲教人員在囚犯面前開啟文件，不讀內容，不影響文件保密性，規則跟囚犯權利沒有衝突。徐官裁定涉案文件被攜離監獄時，屬未經授權物品。

裁定鄒當時知道 無遵懲教指示 徐官亦接納懲教人員證供，指他們把申訴表格交給鄒家成時，已解釋填表後，不要自行寄出或交給他人，一定要通知他們作保安檢查，鄒當時回應說清楚。加上片段顯示，鄒是偷偷將文件交予次被告，裁定鄒當時清楚知道他沒有遵從懲教署指示。次被告方面，徐官認為次被告進入收押所探訪時，必然經過貼有公告的地方，知道囚犯寄文件前需交保安檢查。徐官審證所有證供後，裁定兩人均罪名成立。案件編號：WKCC 4600/2023