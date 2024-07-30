中大校徽 400萬訂造新版本 校董會：管理層誤判

事前無諮詢 更改一周後打回原形 中文大學於2022年推出新校徽，斥資400萬元，遭中大校董及校友批評校方事前無諮詢，擾攘一周後恢復為舊版本。相隔逾年半後，中大校董會昨開會討論，主席查逸超在會後指校董會有4項決議，包括對大學管理層推行更改校徽項目過程中出現誤判，尤其是決定繞過校董會及未有與持份者作充分諮詢，校董會感到失望；對中大管理層未有充分配合大學校董會檢討修改校徽項目表示不能接受；知悉校長段崇智已表示作為修改校徽項目的最高領導人，會為事件負上整體責任，以及校董會會吸取經驗，採取適當措施去提升大學管治，避免同類事件發生。

新校徽僅上場一周便遭撤回，查逸超透露更換校徽的整體支出約400萬元，全部均由大學資源撥出，即為公帑，當中主要用於聘請一名國際知名的形象顧問，幫大學審視修改校徽下一個大型項目，該大型項目名為「持份者溝通與大學形象建立」，至於會否追回有關費用，他指費用是已出之物。

撤回至今19月未詳細交代 被問及校方管理層如何未有充分配合檢討工作，他指早在2022年12月校董會贊成管理層撤回新校徽後，已責成管理層盡快向校董會交代事件經過，包括授權、程序及支出等，惟至今已有19個月，過程中還需要聘請外部獨立顧問協助，才能得知整個事件，指所用時間更長，亦間接反映管理層的配合並不完善。

指段崇智將卸任仍須負責 校長段崇智並沒出席校董會會議，因他於28日至30日率領中大高層代表團前赴昆明訪問。查逸超指月初已就昨日會議作出通知，認為會議議題對於大學相當重要，曾聯絡段表明希望對方參與，勸他出差改期或由他人代出差，但最終段仍未能出席。他又指今次已是第二次聽取外部顧問報告，上月22號會議首次聽取報告，當時段有出席，會上已清楚說明要跟進報告，希望段給予書面回應。

段崇智將於明年一月卸任，查逸超表示，負責與辭職是兩回事，段早於前年10月25日校董會會議已表示會負責任，早於其辭職聲明，而不同管理層於事件上有不同責任，相關人事處理問題不方便透露太多，校董會一定會跟進。

身兼中大校董的議員劉國勳則指既然段表明會負上整體責任，應該公開交代有關款項的去向以及會如何承擔責任，又批評段以出差為由，缺席今次會議交代責任，令人失望。另外，他亦提及當天有份執行的副校長金江，雖然如今已轉到中大深圳分校擔任院長，認為仍應為事件負責任。

中文大學於2022年突然更換沿用多年的新校徽，不再沿用原有設計中的分割用色，原意指是令「鳳」更為突出，惟反被揶揄似「山雞」，簡化版則沒有校訓「博文約禮」四字，被批評欠美觀及省略校訓，兼且事前諮詢不足，校董會部分成員亦表示對改校徽不知情，最終在一周後便全面撤回新校徽，改用舊版校徽。