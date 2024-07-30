市民刊聲明不應針對水泥業 環保署：必須有效制止不負責任的無牌經營者

建築工程散發塵埃 已有專門規管 政府為打擊無牌進行受《空氣污染管制條例》（《條例》）規管的「水泥工程」（屬條例下的其中一項「指明工序」）及修訂「水泥工程」的涵蓋範圍，建議修訂《條例》引入封閉通知機制，修例可中斷無牌水泥廠水電等令其即時停工，於今年7月提交立法會環境事務委員會作討論。環境及生態局局長謝展寰在環境事務委員會會議上指出，近年遇到一間水泥廠特別難處理，亦有立法會議員提出收到油塘區居民投訴當區水泥廠造成嚴重空氣污染，後來得知有關水泥廠不獲環保署續牌仍繼續營運，令居民十分關注。有市民昨日在報章刊登聲明，就環保署修訂 《空氣污染管制條例》（《條例》）提出不應針對水泥業，並要求把建築地盤塵埃納入規管。

本報就相關聲明向環保署查詢，當局表示十分重視相關聲明並且認為有必要作出澄清，環保署助理署長（環保法規管理）張展華博士表示，雖然今次修例包括把「水泥工程」的定義清晰化，但是修例的主要目的是加強管制無牌經營的指明工序。另外，《條例》下現時已經有《空氣污染管制（建造工程塵埃）規例》，專門規管建築工程散發的塵埃。

《條例》把31個對空氣污染威脅特別大的工業操作列為「指明工序」，包括例如發電廠、化工廠，以及煤氣製造業廠等。這些指明工序如設計、管理或操作上出現問題，不但會產生大量空氣污染，更可以影響附近市民的生活和健康。把這些工序納入發牌和牌照條款管理是國際間常見的做法。

不獲續牌工廠仍運作 居民受苦 指明工序的經營者一般都是具規模的機構，十分重視機構的社會責任，對自身的指明工序嚴加管理，以免污染空氣和影響市民；絕大部分情況下經營者都嚴格遵守牌照要求和條款，偶然有小事故也會努力改善，所以多年來《條例》都能有效執行。

但近年出現了一個不負責任經營者的個案。涉事水泥廠的管理和操作都不符合要求，嚴重影響附近居民和環境。署方收到居民和區議員透過不同渠道作出的投訴不計其數，事件也多次得到媒體廣泛報道。

水泥工程是《條例》下的指明工序，環保署在調查後多次按牌照要求廠方改善，甚至多次提出起訴，但涉事水泥廠都不作改善，擾攘多年，署方因而拒絕水泥廠續牌。只是廠方在上訴委員會和法庭都裁定環保署拒絕其續牌申請的決定正確，確認其無牌經營後，竟然仍堅持無牌運作，以至居民叫苦連天。

修例堵漏洞 可封閉無牌者工序 事件反映在現有《條例》下執法機關欠缺可以封閉無牌經營指明工序的能力。封閉無牌經營處所，不是新事物，一些相關香港法例也有。政府今次提出的修例，主要目的是要堵塞《條例》的漏洞，讓署方可以快速有效地制止再有如此不負責任的無牌經營指明工序的情況，在有需要時環保署有能力救市民於水火。

張展華強調，環保署可以封閉無牌經營的指明工序，合情合理。有關的建議經多次諮詢不同業界包括水泥業界，以及立法會，都獲得大力支持。政府會盡快完成修例，絕不會容讓不負責任的無牌指定工序經營者再苦害市民。