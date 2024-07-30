治旋轉肌撕裂 微創重建「上關節囊」

【本報訊】長期從事搬運等粗重工作易導致筋腱勞損，有旋轉肌撕裂的風險。聯合醫院於昨日公布研究新「上關節囊」重建療法，並指此療法更安全，手術對長者更友好，而大部分病人在進行該手術後亦不會有復發情況。

聯合醫院：減長者身體負荷 「上關節囊」重建術是針對難以修補的斷裂肌腱，新技術以微創形式進行，抽取病人大腿的表層肌膜，重建上肩關節囊。聯合醫院矯形及創傷外科顧問醫生麥年泰表示，旋轉肌撕裂是常見的長者退化性疾病，會因為手部勞損或受傷引發，經常從事搬運等工作的人同樣有旋轉肌撕裂的風險。患者通常會感到肩部不適、疼痛和乏力。以往這種情況需要進行手術治療，新療法則屬於微創治療，相對來說更安全，對長者的身體負荷更低。

聯合醫院高級物理治療師區藹寧則表示，輕度的患者亦需要進行有關的物理治療，並且需要調整生活模式，包括注意坐姿、避免背單肩背囊，才可以加快恢復速度。另外，研究團隊表示，引進該療法至今已完成了兩個病人的手術，根據相關文獻，病人在術後的復發機率很低，有八成至九成的病人術後都不會復發。