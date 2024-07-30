咳血覆診 魂斷廣華大堂6句鐘 地盤工裁死於自然

患肺積塵等候上房 護士3「嗌咪」未獲回應 患肺積塵的63歲男子於2021年初，因咳血到廣華醫院覆診，需留院治理。他在急症室等候上病房期間，醫護3度「嗌咪」卻不獲回應，最終揭發該病人倒斃於大堂，被發現時已身有屍斑。死因庭早前就事件召開聆訊，經數日聆訊後，死因裁判官林希維昨裁定死者的死因是慢性阻塞性肺病急性惡化，屬死於自然。林官向醫管局提出建議，包括加快設立系統追蹤病人位置。

是次死因研訊對象是黎若忠，他於2021年2月26日下午到廣華醫院覆診，並於翌日清晨死亡，終年63歲。是次研訊於上周三（24日）展開，不設陪審團，由死因裁判官林希維審理。死者家屬沒有律師代表，醫管局被列為有利害關係方。

據證供顯示，死者生前任地盤工，會就肺栓塞和肺積塵定期覆診。2021年2月26日，死者因咳血，到廣華醫院專科門診覆診，醫生建議他住院檢查。死者在急症室被分流為「緊急」類。在等候上病房期間，護士曾3度「嗌咪」，叫死者前來檢查，但未獲回應，醫院工友嘗試尋找死者無果。有工友曾因尋找其他病人而走近死者，形容對方狀似「瞓緊覺」。

專家：死因為慢性阻塞性肺病 直至翌晨5時許，有護士發現死者身處大堂，無呼吸脈搏，搶救後證實不治。法醫指，死者被發現時有屍斑，有理由相信死者被發現時，已去世約兩至6小時。專家證人則認為，死者有慢性支氣管炎及肺氣腫等疾病，並死於慢性阻塞性肺病。

死因裁判官最終接納專家說法，裁定死者死於自然，死因是慢性阻塞性肺病急性惡化，並向醫管局提出建議，包括加快設立追蹤病人位置的系統，又呼籲病人掛號後，要「乖乖哋等」，若有事離開，應先告知醫護人員。林官於裁決後向家屬致以慰問，又指正如醫管局代表早前陳詞指，「今次事件係唔應該發生」。 案件編號：CCDI-159/2021