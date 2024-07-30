放蛇捉跨境白牌車 六旬司機停牌判社服

【本報訊】執法部門於今年初進行打擊跨境「白牌車」行動，「放蛇」假扮乘客，租車由荃灣到深圳，結果一名司機被捕。

涉案司機早前承認「駕駛沒有獲發指明的牌照的汽車以作出租或載客取酬用途」等6罪，昨於沙田裁判法院接受判刑。署任主任裁判官鄭紀航考慮到所有情況，判處被告履行80小時社會服務令、停牌12個月，及罰款3,200元。

認6罪 另罰款3200元 62歲被告陳其鋒，報稱任職司機。他昨日並沒有律師代表。他承認6罪，包括「駕駛沒有獲發指明的牌照，或領有生效的出租汽車許可證的汽車，以作出租或取酬載客用途」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「違反封閉道路通行許可證條件」、「使用一輛裝有非法視像顯示器的汽車」、「使用一輛沒有指明的強制性反光體的車輛」，及「使用一輛展示車輛登記號碼不符合附表4規定的汽車」共6罪。

控罪指，被告於2024年3月20日，在新界落馬洲新深路近燈柱DD1855駕駛一輛汽車，非法作出租或取酬載客用途、沒有規定的第三者風險保險單或保證單、違反封閉道路通行許可證的條件、駕駛人座椅前面裝有違反《道路交通條例》的視像顯示器、車尾兩邊沒有安裝反光體，及違反《道路交通條例》所要求的車牌設計規定。案件編號：STCC 2661/2024