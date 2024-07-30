入境處揭外傭賺外快亂象 收30元助僱主「炒場」

行動共拘13人 包括網球教練 入境處外傭專責調查組於上周五（26日）分享近期處理的3宗案件，其中一宗涉及有組織性的康體設施「炒場」罪行，共有13人被捕；另外兩宗分別涉及外傭在簽證申請時行使虛假文書被定罪以及較常見的逾期逗留「打黑工」案。

入境處總入境事務主任（外傭專責調查）陳志偉指，早前收到舉報指，有外傭預訂港島的政府網球場地，「簽場」後轉讓予其他人使用。人員遂於今年5月展開深入調查，透過訂場紀錄發現，部分外傭有不尋常的訂場紀錄，不論次數及頻率均異乎尋常地高，例如有人在過去180日內，訂場超過90日，他們的訂場時段亦非公眾假期、外傭會放假的時段。

人員詳細分析情報後，發現涉事外傭的合約僱主，均屬同一間網球公司的教練或職員，從中鎖定5宗可疑個案，涉及5名外傭、相關網球教練及一間提供網球訓練的公司。至本月13日，入境處聯同康文署及執法部門，突擊巡查目標網球場地的使用者身份及訂場情況，一共拘捕4名人士，包括一名外傭、一名被捕外傭的合約僱主、一名網球教練及一名在無合理辯解下管有他人身份證的人士，其中涉案外傭涉嫌轉售預訂網球場地以賺取報酬，違反逗留條件。

至本月16日，入境處先後在涉事外傭的住所拘捕多7名涉案人士，包括4名同樣涉嫌因轉售場地而違反逗留條件的外傭，以及3名網球教練、亦即被捕外傭的合約僱主，他們涉嫌協助及教唆其外傭違反逗留條件。在後續的跟進行動中，人員再拘捕兩名涉案港人。整個行動中，入境處檢獲一批證物，包括運動服飾及3部手機。部分涉案外傭每次成功預訂場地後，僱主便會支付30元作為報酬。案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。

行使假文書博留港「轉工」 另一宗案件發生於今年5月，入境處簽證組人員處理一宗外傭轉換僱主申請時，懷疑有人非法改動通知書上的內容，經檢查後確認通知書有被改動過的痕迹，其後向該外傭的前僱主查證，後者表示由於該外傭表現欠佳，因而決定終止合約，並在通知書上填上相關原因。人員其後查問該外傭，有人在警誡下承認曾經更改通知書內容，將「表現欠佳」改成僱主移民海外，以便繼續留港辦理轉換僱主申請。案件經法院審理後，該外傭在今年7月3日因作出虛假陳述及管有虛假文書，被判監7個月。

入境處高級入境事務主任（外傭專責調查）傅哲浩指，第三宗案件在去年10月發生，涉及外傭在港島一茶餐廳從事洗碗工作，證實她是前家庭傭工，並在港逾期逗留，於是將她拘捕。她承認在中止本身的外傭合約後，逾期留港從事非法工作，每日工作約10小時，收取約350元日薪，並已在該茶餐廳工作約兩個月。她其後在沙田裁判法院承認有關非法工作的控罪，共被判監15個月；涉事茶餐廳的刑責仍在調查中，不排除日後會再有人被拘控。

陳志偉稱，現時全港約有36萬名外傭，提醒外傭只可以為合約上訂明的僱主料理家務，不得受僱於任何其他人士、擔任其他職務，包括兼職家務工作。僱主亦不得要求或容許傭工為任何其他人士擔任任何工作。

上半年拘145做黑工外傭 在2022年，有關外傭從事非法工作的被捕人數有318人，2023年有415人被捕，而在2024年上半年，暫時錄得145人。入境處非常重視外傭在本港非法工作的情況，會不時採取不同類型的反非法勞工行動，包括不定時巡查黑點，並與其他部門展開聯合打擊行動，保障本地工人的就業機會。