醫健：成視在人：鼻樑扁單眼皮 易患睫毛倒插

之前介紹過非洲等地肆虐的傳染病「砂眼」可引起睫毛倒插，事實上睫毛倒插並非「砂眼」獨有，都市人都有機會發病，尤其是長者。隨年紀漸長，支撐我們眼瞼的肌肉會變成鬆弛，導致眼瞼內翻，睫毛亦隨之倒插，以下眼瞼較為常見。睫毛倒插會導致眼睛刺痛不適、有異物感、紅腫、流淚及畏光等。若因此而頻繁捽眼，更形成惡性循環。

睫毛倒插更有機會隨着每一次眨眼而不斷磨損角膜，令到角膜破損結疤，影響視力，嚴重可導致失明。除了長者，小朋友也有機會因為先天的眼瞼贅皮，令下眼瞼肌肉及皮膚過多，把眼睫毛向內推，形成「毛倒生」，可以每分鐘十幾次的頻率刺激結膜和角膜。亞洲兒童中，有一成人患有眼瞼贅皮，患者一般鼻樑較扁、眼睛較小，單眼皮或蒙古摺較深者，會較易有此問題。

可採雷射破壞毛囊治療 若要解決睫毛倒插，目前有雷射治療及手術治療等方法，前者以雷射方式破壞毛囊解決睫毛倒生問題；後者主要針對眼瞼內翻者，一旦眼瞼回復正常，可解決大部分睫毛倒生問題。至於兒童的睫毛倒插，臨床上有九成以上屬輕微個案，只需使用人工淚液去滋潤角膜，就可以修復磨損部分，讓視力回復正常。

如果經長期觀察和用藥，角膜刮傷情況仍無改善，或需要通過外科手術解決。手術原理是將多餘的眼皮及肌肉切除，以令眼瞼及睫毛回復正常。若果擔心小朋友有相關眼疾，可留意小朋友有否上述症狀，若有懷疑就應及早向眼科專科醫生求診，以免影響小朋友視力發展。

以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯