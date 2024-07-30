葵青康健中心營運合約明年到期

【本報訊】香港現時已實現地區康健中心（康健中心）「全港18區全覆蓋」。但位於葵青區的康健中心，其營運機構的營運合約會在明年到期，而且，葵青地區的康健中心租約亦將在約3年後到期，當局會在適時為葵青區地區康健中心尋找長遠選址。

租約亦3年後屆滿 醫務衞生局昨日指，葵青地區康健中心與現時營運機構的營運合約將於明年9月約滿，並會於今年內進行公開招標。待批出營運服務合約後，基層醫療署便會與營運者商討細節。另外，現時葵青地區康健中心的租約將於2027年屆滿，如有需要，醫務衞生局會在確保服務延續性的前提下，適時另覓葵青地區康健中心的長遠選址。

現時葵青康健中心的主中心位於葵涌葵昌路九龍貿易中心，在2019年9月啟用，現於租用物業中營運服務。截至2024年3月31日，葵青康健中心至今已累積38,400個會員，累計服務400,700人次。

據政府於2023年12月8日的衞生事務委員會上建議，在重建葵安工廠大廈作公營房屋發展（公屋發展）項目的基座平台設置一間康健中心，作為葵青地區康健中心的長遠選址。