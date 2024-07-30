曱甴屍藏果汁嚇驚 飲食留心理陰影

超市供應商擬賠錢解憂 事主拒收 買果汁送曱甴？有市民向本報爆料，指她早前在一間超市購買一瓶外國品牌果汁飲料，她開瓶飲用後，驚現內裏含有多片懷疑蟑螂屍體殘骸，深感訝異。其後該市民向食安中心、超市及涉事供應商投訴，超市及飲品供應商均有向其作出金錢賠償但她未有收取，盼將事件曝光警惕公眾。而食安中心就指曾派職員到涉事超市巡查，未發現其他飲品有任何問題，惟該市民未能向食安中心提供涉事飲品樣本作進一步調查。

稱超市供應商未對顧客足夠尊重 小星（化名）本月初（10日）在火炭山尾街一間超市，以39元購買一瓶由新西蘭製造的混合果汁飲品，她開瓶飲用後，發覺內裏有不明沉澱物，其後將果汁倒出來後，驚現果汁內竟浮現多片疑似昆蟲屍體殘骸，她細看下估計是蟑螂屍體，頓時深感恐慌，溫溫欲吐，當刻立時停止飲用相關飲品，並拍下相關照片後，向涉事超市以及飲品供應商投訴。

小星還表示，此事已經對她的心理造成嚴重不適，「依家食咩都會諗番起件事，任何食物都要咬一啖同望一眼先，唔敢再飲啲唔係透明包裝嘅飲品！」

其後超市及供應商都有回應其投訴，前者給予其300元禮券，供應商就提供500元現金作為補償，但小星指超市與供應商對顧客遭遇並不負責任，亦沒有足夠尊重。她對二者處理事件的態度不滿意，未有收取超市及供應商的任何錢財，希望將事件公開，讓其他市民有所警惕。此外，她指直至本月22日，該款飲品仍有在超市售賣。

食安中心：未獲樣本作進一步調查 食安中心回覆本報查詢時表示，食環署在7月15日接獲相關投訴後有派員調查，惟投訴人未能向食環署人員提供有關食物樣本作進一步跟進。儘管如此，食環署人員同日到事涉超市巡查，發現該店環境衞生尚可，並沒有蟲患迹象。食環署人員已向涉事超市負責人作出衞生教育，提醒他們須時刻注意食物安全、個人及環境衞生。至於就有關超市如何處理其從投訴人回收的涉事飲品，食環署表示不作評論。

涉事超市回覆本報指，一向注重食品安全及衞生，並將顧客的健康放在首位。十分關注事件，已即時聯絡顧客了解情況，並安排供應商跟進事件。亦有立即檢查同款產品，並沒有發現異樣。供應商方面則在截稿前，未有回覆本報的查詢。