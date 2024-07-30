去年逾2.4萬宗涉樹木投訴 5載之冠

【本報訊】外界早已批評政府亂種樹木，而近日連場大雨，加上極端天氣趨頻繁，令塌樹威脅大增。根據政府早前提交立法會的數據顯示，市民於2023年向政府部門投訴樹木及查詢的案件高達2.42萬宗，較2022年的1.68萬宗按年激升近8,000宗，相關投訴達5年之冠；每逢8號或以上級別風球襲港後，都有大量樹木倒塌，去年更創近年新高，共有4,790棵樹木倒塌，較前一年飆升近3倍。

政府提交立法會的文件指出，去年政府1823熱線收到有關樹木的投訴大幅飆升，由1.6萬宗升至2.4萬宗。當局指投訴內容涉及不同範疇，例如影響景觀、樹木有健康或結構問題等。由接收投訴至完成工作，時間可由數天至數月不等。根據資料，所有發現有問題的樹木會於同年內獲跟進處理。針對數字急升，局方解釋指是受到超強颱風「蘇拉」及強颱風「小犬」影響。當局記錄的樹木事故去年亦多達383宗，同樣創近年新高。

聘承辦商管樹 8部門共耗逾5億 局方又指每年風雨季前，樹木管理部門會為高人流車流地區樹木作風險評估，再按結果採取適當的緩減措施，包括修剪樹冠、移除枯枝等，若樹木有倒塌風險，部門則會盡快移除。由2019年至2023年，每年部門發現有問題樹木平均約為兩萬棵。不過數字於去年大幅減少至9,431棵，跌超過一半，其中僅1,961棵被移除。

為協助各部門管理樹木，9個部門中有8個有聘請承辦商協助管理樹木，去年各部門有關的外判合約共114份，總合約金額達5.1億元；其中路政署的外判合約金額最高，18份合約涉及近1.9億元，即平均每份過千萬元。