撥亂反正：勸和促談 乘虛而入

上回講到，面對失去美國這座靠山的危機，烏克蘭最近嘗試求助中國，希望在美國總統大選前，向俄羅斯爭取最好的議和條件，結束已打了兩年多的俄烏戰事。中方深明勸和促談、當和事老是不容易的，必須非常公允、審慎地行事，不會亦難以急於求成。但這並不代表中國想耍太極或歎慢板，事實上，在過去30多年來爆發了最多戰亂、公認為最有機會引發第三次世界大戰的中東地區，中方一步一腳印地締造了和解，雖然距離真正和永久的和平仍然很遠。

當早前全球正在關注美國現任總統拜登會否及何時退選、將會由甚麼人頂上、替補人選是否有能力與前總統特朗普一戰時，大家都有意無意地忽略了一單重要的國際新聞，就是包括法塔赫及哈馬斯等10多個巴勒斯坦派系的代表，在北京聚首一堂發表《北京宣言》，承諾進行和解，以及在以巴戰事結束後成立臨時聯合政府，攜手重建及管治加薩地區。

法塔赫與哈馬斯雖然同為巴人組織，但兩者的恩怨情仇可不是一般的政黨派系或立場路線之爭。當年哈馬斯是以近乎戰爭以至屠殺的手段，來趕絕在加薩地區的法塔赫勢力。而直到以巴戰事開打初期，法塔赫仍在禁制和驅逐活躍於約旦河西岸的哈馬斯分子。中方今次促成法哈雙方達成至少在表面上的和解，難度或比年前協助沙特與伊朗關係正常化更高，是中國近年另一次重大的外交成就。

中國的成功主要是建築於美西方的中東政策失敗。美國自奧巴馬管治後期，至特朗普時代和現今的拜登政府，在不情不願下先後退出了阿富汗、敍利亞和伊拉克戰場。再加上俄羅斯亦忙於應對俄烏戰事，令中東出現了權力真空，讓中方有機會以勸和促談為由乘虛而入。明日再談。