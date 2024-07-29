自成一家：仁愛礁風波年底明朗化

中國和菲律賓就仁愛礁主權爭端達成臨時性安排，北京允許菲方向擱淺在仁愛礁的海軍船艦運送生活必需品，不過要先告知中國並接受檢查；菲律賓則聲稱不會事先通知中國。雙方的表述不同，但從這幾天事態的發展來看，應該是菲國讓了步。

原因很簡單，北京在仁愛礁問題上一直不是主動搞事的一方，兩國休戰對中國有利。而且，根據雙方在仁愛礁海域的力量對比，菲方船隻到了現場，一定會受到中國海警船某種方式的核查，否則不可能順利將物資送進去，這也意味着菲律賓被迫間接承認中國對仁愛礁的管轄權。

菲律賓之所以願意妥協，很大程度上與年底的美國總統選舉有關。目前美國大選工作進行得如火如荼，民主共和兩黨只關注如何勝出，不會投入過多精力在國際事務。在這種情況下，菲律賓在仁愛礁問題上按兵不動、靜觀局勢變化，是正確的做法。更何況菲律賓的上一次物資補給行動是在6月，此後逾月再沒有新一輪補給，不能再拖下去。

但中菲就仁愛礁爭議達成的安排只是臨時性。菲總統小馬可斯和美國民主黨總統拜登關係密切，甘心做美國棋子，日後一有機會隨時又挑釁北京。這也是中國外長王毅近日在老撾與菲外長馬納羅會晤時，為何當面敦促菲律賓不要再出爾反爾。

如果民主黨贏得今年美國大選，菲美關係不會受到太大影響，雙方的軍事尤其是在南海問題的合作將在現有框架下繼續推進。但目前來看，特朗普大有東山再起之勢。一旦他重新掌權，對菲律賓的外交政策是否保持不變尚是未知數，或會對菲律賓獅子大開口索取保護費。中國和菲律賓在仁愛礁的爭鬥走向，要到美國大選有了結果才能明朗化。