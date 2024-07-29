橫眉冷看：印度大國之夢仍遙遠

近年，美西方國家刻意抬捧印度，意圖壓抑中國，這個所謂的「世界三哥」聽得好話太多，漸漸自我膨脹，以為當真已經壯大，足以跟中國爭一日之長短。其實，國家的真正實力不是單看國民生產總值，或者海軍艦隊的噸位總數，反而在一些軟性的領域上，更能展露無遺。

巴黎奧運會剛開幕，一個國家或地區的綜合實力如何，便讓人看得清清楚楚。觀乎上一屆日本東京奧運會，以綜合成績計算，排名依次為美國、中國、日本、英國和俄羅斯。這5個國家取得的金牌數目分別是39個、38個、27個、22個和20個。事實上，世界實力最強的國家，恰恰便是以上幾個，你想冒充也冒充不來。

在上一屆東京奧運會，所謂的「三哥」，其實是「48哥」，獎牌榜上排名只得第48，跟中國所差是天地懸隔，只能跟香港特別行政區一爭短長。當年印度取得一面金牌、兩面銀牌、4面銅牌，獎牌總數是7面；香港則取得一面金牌、兩面銀牌、3面銅牌，獎牌總數是6面，在獎牌榜上排第49。原來印度爭來爭去，當年也只能以一名之差，勉強勝過香港，跟強國相比，根本不在同一條賽道上。可別忘了，印度人口超過14億，香港卻只有約700萬人，兩相比較，你就知道印度的體育水平，跟世界一流標準比較，究竟相差多遠。

當然，印度肯定是一個偉大的民族，我們也不能單憑該國取得的奧運獎牌數目少，就可以小覷他們。不過，印度要想真正崛起，必須要展現出大國的風範，據說時至今日，印度駐外國使節的數目，竟然還少於新加坡。若然就連外交事務也如此不重視，印度要想成就大國之夢，恐怕還有很長的路要走。