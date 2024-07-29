龍吟虎嘯：布林肯聽明白了嗎

中國外長王毅日前在東盟外長會議期間，與美國國務卿布林肯會面，總結了這3個月來的中美關係。王毅說，過去3個月，中美在外交、財金、執法、氣候變化團隊，以及兩國軍隊保持了溝通，兩國民間往來也在增加；然而，美方對華遏制打壓並沒有收手，甚至變本加厲，中美關係面臨的風險仍在積聚。

王毅的總結，清楚表明中美關係並無改善，只是在外交、財金、執法、氣候變化團隊、兩軍等方面「保持溝通」，以及兩國民間往來「增加」而已。反倒是在這種不痛不癢的表象下，美方對華打壓遏制沒有收手，甚至變本加厲。

毫無疑問，美方的「不收手」和變本加厲是「特登」的，其要繼續加大對華打壓。上述所謂「保持溝通」、「往來增加」不過是反華障眼法，在玩「反革命兩手」罷了。如此這般，只能有一個結果——中美關係面臨的風險仍在積聚，關係進一步惡化。

王毅還警告，美方不得在仁愛礁問題上「再煽風點火，攪局生事」。布林肯則搬出「中國對俄羅斯國防工業的支持」，威脅「美國將對援助俄烏戰爭的中國公司採取行動」。而台灣問題上，布林肯聲稱對北京在賴清德就職以來的「挑釁行為」表示關注，繼續美國支持民進黨當局「倚美謀獨」的立場。王毅則痛斥布林肯，並提出了壓縮「台獨」空間；他表示，大陸將不斷壓縮「台獨」空間，朝着實現完全統一的目標努力。

甚麼是壓縮「台獨」空間呢？這就是在「武統」威懾、常態化軍演、戰備警巡大包圍下，逐步圍困封鎖台灣，讓它出不去，外援進不來。眾所周知，「台獨」的生存空間被擠壓，「台獨」戰力被削弱，「台獨」意志被輾壓，就只能不戰而降。這種壓縮「台獨」空間的做法，將令美國試圖用武力干預而師出無名；而美國不用武力干預幫助台灣，台灣根本無任何可能突破大陸的圍台、困台、鎖台，只能投降方可求生。王毅的潛台詞，布林肯聽明白了嗎？