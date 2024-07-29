坦言集：以色列困局

拜登退選，他的政府已變成看守政府一樣，不可能有大的政策出台，更不用說擴大戰爭。美國副總統賀錦麗出選，為防選情變化，只會戰戰兢兢，講口號但不敢有任何行動。拜登政府在今後幾個月裏，在總統選舉之前，會近似跛腳鴨，沒有作為。烏克蘭戰爭與加薩之戰，便失去美國方面的動力。

此所以內塔尼亞胡到華盛頓求增加援助，原本安排隆重，可現時反應大變，誰也不敢作出確定性的承諾。示威反戰聲勢強大，同時英國也表示不反對國際法庭執行對內塔尼亞胡的拘捕令。在這個過渡時期，若巴勒斯坦展開全面戰爭，相信美國亦難以作出任何積極援助以色列的行動，反而會加強美國各方要求以色列停戰的壓力。正是如此，哈馬斯等擴大對以色列的攻擊，以國境內備受襲擊，情況惡化。若在此時出現全面戰爭，以色列大有可能孤立無援，因此內塔尼亞胡急返國應付。但是，以猶太復國主義者為主的以色列政權不會放棄，仍然會堅持戰爭，雖然表態參與談判，但對加薩的攻擊從未停止，甚且對平民設施加強轟炸，以求速勝。加薩人民死傷仍眾，人道物資援助大幅減少，以國在加薩進行的種族滅絕行動沒有抑止。

這是兩手的政治欺騙。一手忽悠國際，以減國際對以色列的政治壓力。另一手則加速加薩種族滅絕，擴大西岸佔領區的移民區，冀製造既成事實，逼國際接受。只是，武力打不掉反以色列的勢力，反而引發更大範圍和更大規模對以色列境內的襲擊。真主黨等不用出兵以境，單單不斷地空襲，便足以破壞以色列境內眾多設施，破壞經濟與民眾的安全與信心。以色列無可防備，以軍士氣更趨低落。

真主黨的目的是誘以軍出兵黎巴嫩，以便將之全殲，使以軍與以色列政權崩潰。內塔尼亞胡政權正處於進退維谷地步。訪美求援卻碰上拜登退選，美國政府不敢採取強力的援以行動。在真主黨等的緊迫下，以空襲和斬首敵酋回報，絕不足夠，無法阻止真主黨等的炮轟進一步加大。以色列全國步向變成焦土，不戰而敗。內塔尼亞胡政權既排斥真正的停戰談判，又無力在戰場上取勝，下一步可以怎樣走呢？是動用核武，抑或是被國人推翻政府，政策全面更改呢？

相信在美國大選結束之前，特朗普或可登台上任之前，以色列與巴勒斯坦之戰不會有結局的可能。