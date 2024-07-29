越南假難民捱打 兩煞逃逸遺兩傘

夜偕女友人落車中伏 一仆一碌 本港治安不靖接連發生暴力案。一名手臂有紋身越南假難民，昨凌晨與女友人同乘的士抵達深水埗後落車；豈料兩名惡煞突然從暗處撲出，以雨傘襲擊該名假難民，其頭部當場「爆缸」浴血受傷臥地，惡煞得逞後逃去無蹤。傷者由救護車送院治療，案件列「襲擊致造成身體傷害」，執法部門將循傷者背景、欠債、結怨等多方向調查案發起因。

昨日凌晨3時許，一名持「行街紙」留港、右臂有紋身的29歲越南漢，與同持「行街紙」兼穿性感Tube Top的26歲女友人，在旺角塘尾道乘搭的士往深水埗。當的士抵達石硤尾街與福華街交界目的地後，越南漢首先落車，女友人則支付車資。未料，突然有兩名大漢從暗處衝出，不發一言舉起雨傘襲擊越南漢，事主見狀拔足向福榮街方向而逃，兩大漢尾隨追趕施襲。

事主腳傷倒地 被毆爆缸 期間，越南漢腳部被打傷，更因傷而仆倒在地，兩大漢衝前再施以一番毆打，致越南漢頭部流血，兇徒得手後棄下兩傘逃之夭夭。女友人慌忙上前協助及察看越南漢傷勢，救護員接報趕至，替傷者包紮後把他送往伊利沙伯醫院治理。警員圍封現場調查，路中遺下一對鞋，行人路則發現一把雨傘，案件列作「襲擊致造成身體傷害」跟進。姓馬的哥表示，兩名兇徒身穿黑色上衣及戴黑色帽。

聲浪爭執 醉漢斬兩路人 另外，前日晚上9時許，姓周（52歲）赤膊男子懷疑飲醉酒，坐於長沙灣道與北河街交界、即港鐵深水埗站一出入口附近石壆大吵大鬧。適時，兩名姓石（54歲）及姓李（60歲）男子，疑不滿聲浪擾人而出言指摘，有人疑心生不忿，隨即回家取來一把約30厘米長生果刀，然後折返現場怒斬兩人作報復。

石、李二男猝不及防，分別面、口及手肘中刀，即時血流如注，有街坊見狀報案，且協助制服疑兇。救護員接報到場，證實兩名傷者仍清醒，替其初步敷治和包紮後，再由救護車送院治理。警員封鎖現場，地上遺下血漬及利刀，經初步調查後，周男涉嫌「傷人」被捕，他手部受傷，亦需送院治療。