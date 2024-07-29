疑爭女招殺身禍 黑漢遭錘扑頭亡

【本報訊】油麻地揭發謀殺案！有市民於昨日清晨6時許報案，指一名姓彭（33歲）男子，昏迷倒臥庇利金街61至63號對開行人路。救護員接報到場時，發現事主面部發黑，沒有任何反應，隨即將其送往伊利沙伯醫院搶救，惟最終證實不治。警員圍封現場調查，在行人路及行車路分別以帳篷遮蓋懷疑與案有關的證物。案件初時列「有人昏迷」，及後改列「誤殺」，最後改為「謀殺」處理。

涉案2男女先後落網 消息稱，彭男有黑幫背景，為庇利金街63號二樓一非法釣魚機賭場的「睇場」，因爭女招致殺身之禍，一名報稱無業的姓楊（32歲）女子涉案被捕，執法部門其後亦拘捕一名姓巫（40歲）涉案男子。案發昨日凌晨2時許，巫男到上址找彭男，指摘對方「撬牆腳」，雙方發生爭執，其後彭男在街頭遇襲。

附近「天眼」拍下彭男遇襲一刻，顯示凌晨約2時22分，身穿黑衫黑褲的彭男，與一名女子及一名白衫男子離開唐樓。3人沿路往佐敦道方向步行期間，白衫男突然從後以錘仔狂扑彭男後腦，他連忙走出馬路閃避，但白衫男未有停手，繼續追住他猛扑至少10下，彭男不支坐於馬路中央，白衫男向彭男指罵一番後，施施然沿路往尖沙咀方向離去，該名女子一直在旁邊觀看，未有阻止白衫男施襲。當白衫男離開後，該女子才向彭男詢問情況，又伸手欲拉起他，又踎低向其說話，擾攘數分鐘後，該女子亦離去，彭男也自行起身上樓返回賭檔。

天眼攝事主被抬落樓 至凌晨5時許，彭男陷入昏迷，閉路電視拍下他被人抬落樓的經過。當時有兩名女子先落樓，未幾見到兩名男子一前一後抬彭男落街，並將其擺放在行人路，另一名男子則打電話似乎是報案。一會後，3名男子離開，留下的兩名女子輪流替彭男做心外壓急救，後來救護車到場把彭男送院搶救。傍晚6時，警員安排工人將多部釣魚機抬落街，交由貨車運走。