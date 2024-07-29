灣仔冚賭反酒吧盜竊 拘35人

【本報訊】為打擊有組織犯罪活動、三合會及其收入來源，灣仔區執法部門於上周四至前日（25日至27日）展開代號「犁庭掃穴」的大型行動，期間追查及分析大量閉路電視片段，並突擊搜查多個處所，包括酒吧、遊戲機中心、住宅、商廈等，一共拘捕21男14女（25至67歲），涉嫌「經營或管理非法賭場」、「在非法賭博場所內賭博」、「經營或管理賣淫場所」、「刑事恐嚇」、「傷人」、「在公眾地方打鬥」、「襲擊致造成身體傷害」及「違反逗留條件」，涉及的總犯罪得益超過40萬元。

調查警員表示，行動主要針對非法賭博及灣仔酒吧區內發生的盜竊案件。情報顯示，區內有一個由三合會犯罪集團所操控的處所，打着持牌遊戲機中心的幌子，暗地裏提供俗稱釣魚機的賭博遊戲，吸引市民賭博。調查發現，賭博場所內的職員會先將賭客的現金兌換為積分，再將各人贏得的積分兌換回現金，並從中抽佣。上周四，警員突擊搜查該處所，一共拘捕15男3女（25至67歲），當中4人懷疑負責管理該賭博場所，其餘人士則為賭客。行動中，警員亦檢獲4部釣魚機及約6萬元賭款。所有被捕人已獲准保釋候查。

趁醉偷財物信用卡 涉額37萬 另一方面，灣仔區執法部門近日接獲多名受害人報案，指在灣仔酒吧區內消遣期間，遭不同國籍的女子搭訕，及後發現自己身上的貴重財物不翼而飛，或者提款卡被盜用。警員經深入調查及分析大量閉路電視片段後，鎖定案中歹徒的身份，以涉嫌「盜竊」拘捕8名不同國籍女子（32至42歲）。調查顯示，不法分子趁受害人受酒精影響期間向他們攀談，期間誘使受害人使用他們的銀行卡提款，並偷窺他們的密碼，再乘機偷取他們的個人財物或盜用信用卡作多次提款。今次行動一共偵破3宗相關類型案件，涉款約37萬元，並檢獲疑犯犯案時所穿衣物、避查時使用的喬裝假髮等。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，最高可被判處罰款3萬元及監禁9個月。執法部門亦呼籲市民在外消遣時要小心看管財物，以免被不法之徒有機可乘。