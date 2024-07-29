用偽鈔買虛幣呃錢 拘4人包括2少年

假扮找換店高價收購 斂財逾千萬 本港有犯罪團夥假扮成找換店，並於網上發文以高於市價收購加密貨幣，吸引市民上門交易。交易過程中，歹徒會利用大疊俗稱「練功券」的偽鈔展示財力，待收到受害人轉帳後，便會藉故拖延或用偽鈔付款，受害人事後方知整疊鈔票只有底面兩張為真鈔。執法部門在過去近10個月收到苦主求助，經仔細調查後，上周五（26日）拘捕4名男子，當中包括兩名青少年，並起出5,000張假「金牛」。執法部門已拘捕14名人，相信他們過往至少呃走1,100萬元。

去年10月至今年7月，執法部門接獲多宗報案，報案人稱自己被偽裝成加密貨幣找換店的犯罪團夥，利用「練功券」偽鈔騙去其加密貨幣資產。警員經調查後，上周五展開代號「映雪」的執法行動，突擊搜查全港多個地點，以涉嫌「串謀欺詐」及「行使或保管偽製紙幣」拘捕4名男子（14至39歲），其中兩人為未成年人士，並檢獲約5,000張面值為1,000元的偽鈔。

付款僅底面兩張為真鈔 調查顯示，騙徒假扮加密貨幣找換店負責人，並在社交平台發布貼文，聲稱會以高於市場價格收購加密貨幣，待受害人前往交易時，店員會展示一疊疊偽鈔，以博取事主信任。待事主將加密貨幣轉帳至指定錢包後，騙徒又會藉故拖延付款，或以一整疊鈔票支付款項，並禁止事主拆開鈔票檢查。各事主其後發現鈔票只有底面兩張為真鈔，始知自己受騙。

行動當日，警員發現目標人物在旺角一迷你倉提取偽鈔，並前往附近的虛假找換店進行交易，於是展開行動，當場拘捕兩名男子。其後，警員又搜查各區多個地點，包括涉案集團主腦和骨幹成員的住所，以及用作儲存偽鈔的迷你倉，檢獲涉案偽鈔，並拘捕其餘兩人。

犯罪團夥迄今14人落網 執法部門指，被捕男子相信與較早前犯下同類案件的犯罪團夥有關，該團夥至今已有14人被捕（14至42歲），相信他們與至少12宗案件有關，案中事主一共損失1,100萬元。涉事團夥分工仔細，由兩名男主腦安排偽鈔、尋找場所偽裝成找換店，並在社交平台物色受害人，另外兩名骨幹成員則負責裝修找換店及運送偽鈔，其餘人假扮找換店職員進行交易。被捕人士已被扣留調查，執法部門將繼續追查案件，不排除有更多人被捕。