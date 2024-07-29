城大與印尼3學府合作 推動創新研究交流

【本報訊】香港城市大學與印尼3所知名學府建立新聯繫，將與印尼的泗水理工學院、佩特拉基督教大學，以及艾爾朗加大學攜手，加強學術交流和科研合作，以吸引優秀學生入讀。城大並於7月與佩特拉基督教大學簽訂合作備忘錄，該備忘錄涵蓋學術、研究和行政人員等各層面的交流，鼓勵開展雙方均感興趣的聯合研究項目，並互相分享研究結果和大學出版物。

探討開展雙碩士學位 根據協議，雙方將會探討開展雙碩士學位的可能性，其意向是獲甄選的佩特拉基督教大學碩士生將有機會到城大修讀為期一年的課程，以取得碩士學位。另外，佩特拉基督教大學優秀的3年級或4年級生將有機會獲城大有條件取錄，入讀指定的碩士學位課程，為期一年。

城大校長梅彥昌教授表示，印尼是「一帶一路」倡議的重要夥伴國家，透過加強學術及文化交流，城大將與佩特拉基督教大學共同推動創新研究，培養更多具有國際視野的優秀人才，為鞏固香港作為國際教育樞紐的地位作出貢獻。

此外，城大代表團此行亦分別與泗水理工學院校長和艾爾朗加大學校長會面。研究生院院長茹智遠在訪問這兩所大學期間，以「透過大學與產業合作促進創新和企業」為題，與兩校師生分享寶貴經驗；詳細闡述城大在推動創新方面採取的多種有效策略，如何與企業夥伴協作，共同培育初創企業，促進研究成果及知識產權的實際應用。