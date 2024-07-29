次輪申報暫收回1800公屋 住戶倘持港物業 當局按估價處理

【本報訊】公共房屋嚴重短缺。在打擊濫用方面，當局首批8.8萬宗申報中，主動交回房屋有近1,000宗，而下一批25萬宗申報中，截至目前有1,800宗主動交回房屋；在2022至23年因扣分收回2,200個單位，2023至24年因申報及扣分收回2,800個單位，合共5,000個單位。

房屋局局長何永賢昨在電台節目中，被問及打擊濫用公屋情況其中的處點時，她指最重要需細心查看申報及調查資產機制的每個步驟，當申報者選填沒有在港持有物業時，房屋局便會與土地註冊處進行查冊。

她又指，現時首批8.8萬名住戶的申報，若住戶在港持有物業，當局會視乎房屋或土地的用途、大小、與市區距離等進行估價，若價值不高當局會酌情處理，並非一刀切。

她續指，若住戶被查出持有物業為普通住宅，當局將發出遷出公屋通知書，該戶15日內可以進行上訴，而當局平均處理一宗上訴事件的時間由以往4個月縮短至1.8個月。