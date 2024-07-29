老鼠入屋踩中鼠膠 女戶主擸棍對峙喊驚

【本報訊】一名已為人母的女子，因其將軍澳寶林邨寓所經常有老鼠出沒，她恐其兩歲小朋友被傷及，故在廚房灶台放上一片老鼠膠防範。日前她發現一隻約7吋長的老鼠中招，被黏在鼠膠上動彈不得，她與外傭目睹後大嚇一驚，並用手機拍下與鼠對峙時「喊驚」一幕。

曾向保安投訴鼠患不獲援 女戶主將影片上載至社交平台，片段開始見疑女戶主手持木棍防身，老鼠似自知大難臨頭，目露兇光，女戶主被嚇至大嗌「嘩！好驚呀」，老鼠被她的尖叫聲嚇至跳起，片段亦至此為止。據悉女戶主其後與外傭合力用膠袋裝起老鼠，再由外傭交給大廈管理員處理。女戶主指自己最怕見到老鼠，前幾個星期已見3次鼠蹤，早前向保安員投訴獲回覆指冇辦法，質疑自己平日所交管理費及差餉用途，理應有人協助滅鼠。

網民睇片後紛紛留言，有人指自己家人居於20樓亦曾有老鼠入屋，批評鼠患問題未曾解決，相關人士「一個推一個」。另有人指片中老鼠神情恐怖，猜度其眼神猶如在示威「畀我衝到出嚟你就知死！」亦有網民稱讚女戶主勇氣「不容易」，換作是自己同時「擸棍」及揸機拍片，恐怕未能如其般全神貫注對付老鼠。