東呼即應：居民坐廁當垃圾桶 累低層單位污水回湧

【本報訊】不少人輪候到公屋「開心過中獎」，但部分租戶卻沒有好好珍惜，有居民疑於單位坐廁亂丟垃圾，導致低層單位污水回湧；亦有住戶亂拋垃圾，堆滿公共垃圾桶周邊位置，甚至將雜物放出走廊，阻礙公用地方。

將軍澳明德邨懷疑有人「坐廁當垃圾桶」導致渠管阻塞，近期有網民在社交平台發貼文，該邨物業服務辦事處本月16日貼出告示，指大廈低層單位廁所有污水回湧，呼籲住戶切勿將家居廢物丟入排污喉，例如膠手套、汽水罐、香蕉皮等，以免淤塞喉管。

公屋亂象多多 扣分制如虛設 類似缺德行為十分普遍，網上流傳另一張照片顯示，屯門友愛邨一個垃圾桶旁邊，膠箱、玩具盒等垃圾遍地，雖然牆上貼有告示，呼籲住戶包好垃圾再放進垃圾桶，不過看來效用不大，怪不得有網民稱「公屋扣分制是個笑話」。

另外，也有公屋住戶把一袋二袋紅白藍膠袋放在門口，若搬屋暫時將物品放在門口，則情有可原；但如果將單位門口當成私人地方，則可能被扣分甚至斷租約。

根據房委會網站屋邨管理扣分制列明，如果公屋住戶胡亂棄置垃圾，或「棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作」，兩項違例均會被扣7分；如果公屋租戶或中轉房屋持證人兩年內被扣滿16分，其租約會被終止，終止租約後5年內不可以再申請公屋。