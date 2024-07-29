15歲滑板小將選拔問題無緣奧運 聯會稱助爭取舉薦

【本報訊】15歲滑板小將顧嘉洹被指因選拔問題而無緣奧運，「中國香港滑板聯合總會」（聯會）及「中國香港滾軸運動及滑板總會」（滾總）各有說法。聯會會長徐彥龍與顧嘉洹及其父親昨日會見傳媒，對於滾總指顧嘉洹可再加入滾總，顧爸爸反問「過去你（滾總）係訓練佢？點比賽？完全都冇嘅，你淨係話過嚟簽個名，真係唔係咁簡單。」他續稱「我希望我個囝囝可以有一個門口，去畀佢見到奧運個路係點行法。」

查詢機制事宜 滾總無回覆 顧爸爸又提到過去一直有向滾總查詢，例如如何成為港隊代表、選拔的機制等問題，卻無得到任何回覆，到最後只有徐彥龍願意提供協助。顧嘉洹則指自己離奧運並不遠，亦取得了不少獎項，並有着更遠大的目標，期待有征戰奧運的一天。

被指非港協暨奧委會屬會，不能推薦運動員參與奧運，徐彥龍指正因沒有推薦資格，才要為運動員爭取。他又指不論成為屬會、觀察屬會等，任何途徑都會嘗試爭取，惟均得不到滾總任何回覆。對於有報道指，聯會合約規定禁止運動員參與其他體育總會，徐指運動員參賽時會經體育協會報名，代表聯會比賽十分合理，國際賽事中則代表「中國香港」。他又強調現役眾多運動員合約中，從無條例禁止運動員參與其他總會的賽事，亦不贊同有關做法，現時會內亦有4名運動員經聯會報名參加滾總的賽事，顧嘉洹更在全運會碗池賽事中取得首名。

對於滾總指將於8月舉行選拔，徐彥龍稱如有正規又達標的選拔，非常希望顧嘉洹會參加，惟選拔賽於荔枝角極限運動場舉行，該場地並非國際標準的碗池。他又指，如滾總有一個公平公開公正的選拔賽事，會第一個為顧嘉洹報名。