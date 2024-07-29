九龍城重建 六成特色商戶接受過渡安排

【本報訊】市建局在今年4月底展開九龍城衙前圍道/賈炳達道發展計劃（衙前圍道項目）的收購工作，向項目範圍內約1,000多個私人住宅及商舖業權發出收購建議；同時推出特色商戶過渡經營安排或回遷方案的建議。市建局行政總監韋志成昨日發表網誌表示，有超過六成現時在九龍城街市附近的特色商戶營運者，都選擇參與過渡經營安排，亦有商戶及食肆將在項目完成後回遷至「龍城」區。

部分營運者區內另覓處所 韋志成指，項目範圍內3個組別的特色商戶，包括「街市食品店舖」、「潮泰食品及餐飲店舖」，以及為泰潮社群提供服務的地區組織或機構，在本月初已向市建局提交「參加搬遷計劃意向書」，表達參與回遷或過渡經營安排的決定。而超過六成現時在九龍城街市附近售賣鮮貨、乾貨和食材等的特色商戶營運者，都選擇參與過渡經營安排；亦有在區內售賣傳統潮汕鄉土食品的商戶以及泰國食肆，將在項目完成後回遷至「龍城」區繼續經營。至於未有選擇回遷方案的其他特色商戶，部分營運者得到現金補償額後，認為足夠讓他們在項目範圍毗鄰的街道，或「龍城」區另覓合適的處所繼續經營。

在推展衙前圍道項目過程中，市建局團隊亦重整和更新活化賈炳達道公園。第一期活化公園的工程已於今年2月底展開，現正進行拆卸部分公園設施及移植樹木等前期工程。而戶外藝術長廊的準備工作已進入最後階段，會因應活化公園的工程進度，分階段展示插畫師的畫作。其中，來往東頭村道和「龍城」區這段屬「打卡區」的工程圍板，將率先在本月底展出部分畫作。