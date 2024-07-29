「旅遊義工」吸48新血 工作坊教溝通

【本報訊】香港旅遊發展局昨日表示，新一屆「旅遊義工」招募到48位熱心市民，連同現有義工，將組成107人的「旅遊義工」隊伍，數目亦是歷年之冠。

全面培訓 包括旅程安排導賞等 旅發局指今年收到440位申請「旅遊義工」，經過多重甄選過程，最後成功招募到48位熱心市民，並連同現有義工組成逾百人「旅遊義工」隊伍。新加入的「旅遊義工」來自社會不同界別，既有大學生及職場新鮮人，亦有從事不同行業的專業人士如律師、工程師、大學講師、公務員等。

旅發局將於8月至10月期間，為這批對旅遊業充滿熱忱的市民安排全方位專業培訓，內容涵蓋溝通技巧、旅程安排，以至打卡秘技等工作坊及導賞體驗，令義工掌握待客之道。

其中一名新加入的「旅遊義工」Kenny，早年由美國回流返港，相隔5年再報名參加「旅遊義工」終成功獲選。他希望透過參與「旅遊義工」更加認識香港，期待參與旅發局安排的專業培訓，未來接待旅客時學以致用。

旅發局企業事務總經理李樺表示，「旅遊義工」雲集社會不同界別的熱心市民，匯聚不同範疇的知識才能，與屢獲多項優質服務獎項的旅發局旅客服務專業團隊，結合成最強前線，為訪港旅客適時提供個人化及最地道的旅遊建議，展現出香港獨有的熱情和友善，一同彰顯好客之道。