打造好客港 政府叫上佳精神面貌迎賓

【本報訊】政府上月展開「好客之道」運動。文化體育及旅遊局副局長劉震表示，全港現時有近8,000間商舖獲旅遊發展局優質旅遊服務計劃認可，較去年增300多間。他指每個地方都要做好迎接旅客的心態，「最重要的是你把他當成身邊一個朋友」，向旅客表示友好。

劉表示，現時旅客較喜歡深度遊，與當地居民深入接觸，故市民在日常生活中也可多一步，以配合香港無處不旅遊的理念。他續指，政府推出好客之道運動，並不代表市民做得不好，而是希望定期透過宣傳推廣，提醒市民可以做多些，維持上佳精神面貌，令旅客賓至如歸。

劉續指，旅發局今年修訂計劃評審準則，當中加入「以科技為本提升服務水準」，檢視商戶提供的輪候平台、電子支付方式，同時審視店舖「整合顧客反饋渠道」的方式，例如商戶會否從社交媒體、線下平台收集顧客意見。旅發局副總幹事葉貞德指，計劃過往偏重貨真價實、明碼實價，而修訂後，服務評分的比例提高，評分由350分增至400分。

快餐店主管 服務「以客為先」 於2022年獲傑出優質商戶員工服務獎（主管級員工）（西菜）的金獎得主趙文雪，在快餐連鎖店工作逾10年，她覺得服務態度首要懂得換位思考。她說，即使快餐店節奏急速，仍要堅持以客為先，想其所想，用心觀察顧客所需。她又表示，只要做多一步，關心一下顧客，例如他咳嗽，可遞上紙巾，奉上一杯水，已讓顧客感受到服務的溫度。