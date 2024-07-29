文體旅融合 前官員倡仿巴黎大王宮

【本報訊】香港欠缺表演場地，政府則一直聚焦在明年落成的啟德體育園。有業界人士指香港一直在談論「文體旅」如何融合，而江旻憓在巴黎奧運會奪金，比賽場地是巴黎大王宮，正正是「文體旅」融合的示範。

前食物及衞生局政治助理、已轉為發展文化深度遊的陳智遠昨在社交平台貼文，指江旻憓奪金一幕振奮人心，除了因為逆轉勝，另一重意義是比賽在巴黎大王宮舉行，「在古蹟中競賽及拿金牌，場面太酷了吧！」

逾百年歷史 逃過拆除命運 他指這座建於1900年的宏偉建築，原本是為世界博覽會而建，誰能想到，百多年後它會成為奧運賽場？他表示，巴黎大王宮曾面臨被拆除的命運，著名建築師Le Corbusier曾提議以更現代的設計取而代之，但陰差陽錯沒有成事，大王宮得以保留其原有面貌，成就全香港市民屏息靜氣見證港人巴黎奧運第一金的華麗場景。

旅遊業界不斷向政府建議發展更多旅遊產品，例如古蹟遊等。他說：「香港一直在談論『文體旅』如何融合，人家不就是示範了，如何將文化遺產、體育盛事和旅遊吸引力融為一體，創造出獨特而深刻的體驗？」

他指若果過去百多年有任何一刻，有人決定將大王宮拆掉，可能是起大型屋苑「巴黎大王宮豪庭」，或是高聳的巴黎王宮甲級寫字樓，亦都不會有今日這一幕。