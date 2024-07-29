議員斥 頻燒公帑搞打卡位 推廣本地文化不濟

盛事甩轆多問題 巨額資助恐枉費 經濟復甦步伐緩慢，政府力谷18區日夜都繽紛、設「打卡」點及盛事經濟，卻多次出現甩轆。近日不少政界人士炮轟政府花公帑搞「打卡」位及部分資助的盛事物非所值，有議員亦批評「打卡」遊及到此一遊不應作為推廣香港的主打，而真正的旅客應該是希望能感受到一個地方歷史、風土及人情，希望香港能夠真正保留特色文化。

議員江玉歡日前在社交平台貼文，指要令一個地方的旅遊業發展持續，必須使旅客真正感受到這個地方的歷史和文化及其真實的一面。她以早前遊蘇格蘭為例，指愛丁堡的舊城和新城區的歷史建築已非常吸引遊客，不少街頭賣藝、露天餐廳及開業幾百年的小店令城市變得生動，活像一個城市博物館。她參加了3天的高原遊，導遊指當地有個規矩，若一處地方有太多遊客旅遊和打卡，為保護那景點，他們會在一段時間內不再帶遊客到那景點，認為真的感受一處地方與到此一遊有很大分別，他們希望遊客是前者。

不單止是觀看歷史建築，江又指自己曾到愛丁堡保留了幾百年的Mary King Close，了解當時當地人擠迫的生活環境，該處的商店很多都有幾百年歷史，每個景點也有它的歷史故事，而旅客聽得津津有味。她指當地的遊客不會只為打卡，可看得出他們是為了認識這個城市慕名而來，而8月是當地的藝術節，12月亦有非常盛大的聖誕市集，同樣令他們的旅遊業推向高峰。

忽略歷史風土人情 淪「到此一遊」 她希望香港能夠真正保留特色文化，打卡遊及到此一遊不應該作為推廣香港的主打。她指真正的旅客應該是希望能感受到一個地方歷史、風土及人情，而當所有具歷史的建築物拆掉，所有老店也消失，導遊還可怎樣帶團講解呢？

實際上，無論盛事及打卡點都出現甩轆，例如「球王」美斯沒有落場、東九龍文化中心設置LED燈組成的「花海」被嘲似靈堂，而今年情人節起在多區展示的巨型紅心設計藝術項目「Chubby Hearts Hong Kong」，獲盛事基金資助780萬元，作為「文化藝術盛事基金」的頭炮盛事，但作品質素備受爭議，更有學者於受訪時指是「花上700幾萬製作一個醜陋大笑話。」

舞者貼錢表演 逾1400萬去向成疑 身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀早前已批評花費公帑設的「打卡」點，部分展出的藝術裝置成本不菲、成品效果差，最終淪為東施效顰、不倫不類的策展項目，甚至鬧出連串笑話，令人啼笑皆非。她在上周更連日在報章撰文，批評部分盛事吸金力弱，變成公帑打水漂，更點名月初舉行的「武林盛舞嘉年華」，獲得1,468萬元公帑資助，卻爆出當中可能涉利益衝突，甚至有演出者透露是「貼錢」表演，令人質疑剩餘經費的去向，再加上多日活動更只吸引數十人逗留觀看，直言「客量難以稱之為合格」，反映基金的審查機制存在重大缺陷，政府應盡早檢視，以防倒錢落海。