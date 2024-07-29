醫健：藥到病除：引入新藥 為癌症患者帶來希望

2005年醫院管理局設定藥物名冊時，已經知道藥廠正在研發的，大都是價錢昂貴的抗腫瘤科藥；因此引入自費藥物的類別，讓醫生盡量為病人提供更佳的治療，而又不使用公帑。與此同時，引入安全網，為貧困病人提供協助。但中產人士卻被忽略，因此，2009年聖雅各福群會開辦首間慈善藥房，與藥廠協作，目的是協助中產人士可以用較低價錢，服用到標靶新藥。

在這段期間，香港亦因為和其他國家簽訂了政府採購協定，因此很多新藥都會優先售予香港，香港患者若已購買保險的，都可獲得最佳的藥物。到2018年內地上映「我不是藥神」，喚起中央為癌症病人制訂更多政策，同時大膽向外國藥廠壓價。因此某些抗腫瘤藥的價錢比香港更便宜。2023年11月香港實施全新的「1+」機制。透過此機制，只須提交一個（而非原來的兩個）指明參考地方的藥物監管機構發出的註冊憑證，配合香港專家的認可，便可以在香港註冊。

呋喹替尼 （Fruquintinib）就是透過此機制而被引入在本港公立醫院使用的口服腸癌藥。藥物屬於專用藥物，因此若醫生認為合適時，病人只需付15元就可以服用得到。此藥在2018年已經在內地首先獲批使用，繼香港註冊後，現時亦獲得美國FDA審批。

以往政策傾向引入新的癌症藥，而近年則開始討論價錢的問題。新的「1+」機制可以透過引入競爭而使藥價下降，但長遠而言，現有的醫療融資是否可維持？可否再次喚起市民購買醫療保險，減輕政府的財政壓力？香港醫院藥劑師學會 藥物教育資源中心