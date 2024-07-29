檢測快車下月訪荃灣 免費驗肝

【本報訊】香港預計有約50萬名隱形地區肝炎病患者。有慈善健康團體與醫學界及商界合作推出「肝炎檢測快車」，首發車將於下月中落區荃灣，預計5年內走訪全港18區，為市民提供免費肝炎病毒測試。團體昨日表示，希望透過「肝炎檢測快車」，主動識別一些肝炎病患者，避免患者失去醫治的機會；同時減低政府醫療負擔，全面配合政府制訂2025至2030年病毒性肝炎行動計劃。

供線上或即場排隊登記 該輛由「香港肝壽基金」負責的「肝炎檢測快車」，下月中旬先率先落區荃灣。車上有專業醫務人員監察管理，另外包括兩名註冊護士及兩名醫護學生輪流值班。服務範圍包括健康問卷評估、乙肝及丙肝血液快速測試、肝臟健康教育、轉介病人讓病人得到適當治療。

團體又表示，市民可以在指定網頁查看快車坐落地點及日期，進行線上登記，亦可即場排隊登記；大會亦與社區中心、區議會，護老中心等合作，邀請不同階層的市民參與肝炎病毒檢測。

檢測過程約5分鐘，檢測報告會直接發予手機上。檢測為陰性，市民會於一至兩日以短訊或郵件方式收到結果；若陽性，市民會於24小時內收到報告，並且會收到大會提供的免費「醫生諮詢」邀請，醫生會與患者深入探討病情，提供建議及醫療轉介。

據港府衞生署2020至2022年人口健康調查，自1980年政府已實施了一系列預防乙型肝炎母嬰傳播的措施，數據顯示全港人口中35歲或以上人士的乙型肝炎感染率明顯較高，35至54歲人士佔8.4%；主要是1988年前出生，並未受惠於普及兒童乙型肝炎疫苗接種計劃，加上內地人士移居增加，此類年齡層也視為重點關注對象之一。