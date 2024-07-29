乙肝免費快測 防癌魔來襲

4成患者唔知有病 隨時攞命 肝癌是本港第3大致命癌症。據港大醫學院2015年完成的首次全港大規模醫學篩查，推算本港有54萬人感染乙型肝炎病毒，慢性肝炎患者若無進行定期醫學監測及治療，將導致肝損傷、肝硬化、肝癌等嚴重後果，甚至死亡。有關注機構夥同藥企推出相關公眾教育計劃，為市民提供免費乙肝快速測試，冀提高公眾對病毒性肝炎的關注與認知。

衞生署資料顯示，本港大部分肝癌病例均與乙型或丙型肝炎病毒感染有關，研究顯示有75%至80%肝細胞癌與慢性乙型肝炎相關，另外有3%至6%與慢性丙型肝炎相關；但近40%乙肝患者對於病情並不知情，接近50%患者無就肝病作任何醫療跟進。根據醫管局統計數據，本港2021年新增1,771宗肝癌個案、1,447名患者死亡，是該年第5大常見、第3大致命癌症。

須定期跟進及早治療 香港肝臟移植協康會會長黃龍輝指，在缺乏定期醫療跟進及早治療下，25%感染者有機會在30年內惡化為肝硬化或肝癌，患者出現病徵時往往已出現肝衰竭、肝癌或嚴重肝硬化，需輪候肝臟移植。

議員兼醫生林哲玄指，肝功能和病毒指數血液檢測及超聲波掃描，能及早發現乙肝導致的嚴重病變，從而及時治療，有效減少併發症發生。因此乙肝感染者應定期檢查，接種乙肝疫苗則有效預防感染。他建議當局盡快擴展乙肝篩查至1986年前在港出生人士，以及所有出生地沒有為嬰兒接種乙肝疫苗的人士。

團體設街站教育公眾 為響應今年世界肝炎日，癌症資訊網慈善基金及香港肝臟移植協康會與製藥公司攜手，推出「BE THE VOICE」病毒性肝炎公眾教育計劃，涵蓋各區健康推廣街站、快速乙肝測試站，為1986年之前出生而未接種乙肝疫苗的市民，提供免費乙肝快速測試。該計劃連同辦健康講座、教育文章、醫生教育短片、公眾教育活動等，希望提高公眾對肝炎的認知與關注。