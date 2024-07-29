太子站指示清晰 職員解答落力

【本報訊】為配合港鐵大型基建設施更新工程，觀塘綫往來太子至何文田站的列車服務於昨日暫停，觀塘綫只會行走調景嶺至太子站，以及何文田至黃埔站路段。本報記者昨午到太子站視察，港鐵於月台不同地方設置特別標示，並安排大量工作人員在車站為乘客提供協助。來港旅遊的旅客表示對安排感困惑，但大部分工作人員均樂意協助。亦有乘客表示指示清晰，乘車時沒有額外用多很多時間。

來自泰國的旅客Wan稱不熟悉安排，於太子站向職員尋求協助。他坦言剛到該站時對安排感到困惑，但大部分的工作人員都很樂意提供協助。他指第一個協助的工作人員英文較差，雙方難以溝通，不過之後有另一位英文較好的工作人員的指示則十分清晰，最後用了大約10分鐘找到正確月台前往目的地。

派小冊子講述安排 黃小妹妹與兩名朋友一同前往油麻地，認為指示很清晰，港鐵站有派發小冊子講述安排，亦有工作人員帶路前往正確月台。她指雖然因工程影響下要「兜嚟兜去」，但亦可接受，並沒有額外用多了很多時間；陳先生亦稱港鐵的安排妥善，「清晰，咁多人都唔清晰？」，又稱「要搵乜嘢都搵到」。他指平時一行出車門，對面月台便是想搭的列車，雖然昨日要轉往其他月台略有不便，但亦可接受。

居住於石硤尾的楊女士亦認為指示可以接受。她指日常出入均是來往石硤尾至尖沙咀數站的範圍，對於站內路線已十分熟悉，即使要轉到其他月台亦無困難。她又指工作人員很幫得手，「你要問咩佢都答到你，都好清晰嘅。」