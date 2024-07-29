觀塘綫昨4站冇車搭 料今復常載客

更新隧道設施 通宵驗收測試 因應更新鐵路設施，港鐵昨日需要暫停觀塘綫往來太子站至何文田站的列車服務，受影響包括旺角、油麻地及何文田站。港鐵公司車務工程維修總管李劍雄昨晚表示，前日收車後工程團隊已即時進行工程，包括油麻地站隧道的金屬吊架工程，動用約500名工程人員以及其他承辦商，團隊正進行最後驗收，後續經信號系統、控制系統、配電系統，以至不載客列車測試，預計可於今日早上頭班車起恢復正常列車服務。

港鐵昨提醒受影響乘客，若要搭尾班車需額外預留20至30分鐘，又指工程動用了逾500名工程人員，期間在各個車站派出約1,000名職員協助乘客。至於日後會不會有同類工程，李劍雄指如有繁複、具獨特性工作，不排除會再考慮有關工程，並會吸取今次經驗，計劃未來工程安排。

免費巴士運作暢順 港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲昨日下午亦表示，昨早觀塘綫正行走調景嶺站至太子站、由黃埔去到何文田站，觀塘綫由調景嶺站開出的列車是以太子為終點站，早上列車服務可配合需要，服務大致暢順，兩條免費巴士線服務運作亦暢順，同時有留意整體情況，實施人流管制措施，乘客在等待升降機、扶手電梯等情況，整體運作是安全有序，預計下午有更多人乘坐港鐵，太子站或將繁忙，呼籲乘客出門前可留意港鐵的網站和港鐵的手機應用程式的最新資訊。

兩個月前通知乘客 另外，港鐵代表指，服務調整兩個月前已通知乘客，不少乘客有留意最新運作，惟個別乘客不知有關服務改動，同事已主動協助乘客及作出指示，關鍵位置放置重要指示，昨日全日動員超過千名同事，協助乘客提供其他路線指示。

港鐵代表稱，工程人員正努力推進有關的工程，並向公眾公布有關工程的進度，以及公布今天能否恢復頭班車的資訊。