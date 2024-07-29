第二個MPF受託人 今加入積金易

【本報訊】「積金易」平台自上月26日起投入運作，首間強積金受託人的強積金帳戶資料經已全數成功轉移至「積金易」。積金局主席劉麥嘉軒發表於網誌表示，「積金易」運作一個月以來的整體情況大致暢順；而第二個受託人將於今天起加入「積金易」此新平台。

當局早前向公眾呼籲，計劃成員和僱主毋須「心急」，應配合強積金計劃加入「積金易」的時間表並進行註冊。截至7月25日，共有超過20,000名用戶註冊「積金易」；「積金易」的流動應用程式（App）亦錄得超過31,000次下載，相信隨着更多強積金計劃陸續加入，註冊及下載量會繼續增加。

數碼使用率飆近倍 根據平台投入運作後的初步數據，僱主以數碼形式透過「積金易」為僱員加入計劃及提交供款資料，以及僱員轉換基金及提取強積金佔此等交易總數約60%。她指，相對過往只有不足三成半交易以數碼方式進行，以「積金易」運作第一個月，數碼使用率增長近倍，實在是一個令人鼓舞的開始。

她同時鼓勵僱主使用「積金易」外展服務，外展隊會到訪僱主的工作地點，協助註冊使用「積金易」及解釋平台各項功能；用家亦可使用「積金易」服務熱線，熱線職員將解答相關疑問。