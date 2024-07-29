劏房戶慳錢捱熱 團體倡電費津貼

【本報訊】炎夏已至，本港天氣持續酷熱，基層人士的生活更是苦不堪言。有團體昨日指，在極端天氣下，不適切居所住戶室內空氣不流通，劏房環境如蒸籠，奈何劏房電費濫收嚴重，住戶選擇減少開冷氣時間，以控制電費支出；勞工處雖然推出經修訂的《預防工作時中暑指引》，但工人在休息時間方面未見改善；有無家者則面對酷熱天氣時，暫時離開露宿環境是僅有選擇，但臨時庇護中心仍然有不少改進空間，以提供更符合社會需要的公共服務。

社福抗貧聯盟與議員參觀工廠大廈劏房及垃圾站的工作環境，表示現行措施仍不足以保障基層人士。其中不適切居所住戶的單位涉及僭建部分，部分沒有窗，甚至整個單位均由鐵皮搭建。

在極端天氣下，劏房空氣質素差、炎熱及潮濕問題更顯著，不少住戶因此出現頭痛、身體過敏及情緒困擾。因劏房電費濫收嚴重，住戶選擇減少開冷氣以控制電費支出，聯盟促請政府透過「關愛基金」撥款，提供酷熱天氣津貼，紓緩基層居民電費壓力，並杜絕濫收劏房水電費。

聯盟又指，勞工處雖曾修訂指引，但休息時間方面未見改善，戶外清潔工仍缺乏保障。在新指引下，當僱主提供兩項散熱設備，休息時間可全數被扣減，工友擔心在暑熱天氣下缺乏休息，要持續工作，未能降低身體的熱壓力。聯盟建議當局更仔細量度不同地區的暑熱指數，以及應考慮轉用「暑熱壓力指數」，在不同地方測量熱壓力，降低熱疾病的風險。

籲每區增一臨時庇護中心 對於無家者須直接面對極端天氣而來的各種問題，聯盟稱暫時離開露宿環境屬僅有選擇，但現時每區只有一個社區會堂用作臨時庇護中心，對年長無家者等的供應實在不足夠。

例如在油尖旺區，梁顯利油麻地社區中心的位置，尖沙咀無家者須步行距離達30分鐘；大角咀的亦達25分鐘以上，而步行去石硤尾社區會堂亦達30分鐘。聯盟建議當局增加每區臨時庇護中心數目至最少兩個。在無家者人口較多的地區，如油尖旺及灣仔等，設立可作日間避暑的臨時庇護中心。