貧富懸殊續惡化 促滅窮多管齊下

教育醫療公營屋 市民冀「做得更多」解困局 香港中文大學調查顯示，有近七成受訪市民認為本港貧富懸殊問題嚴重，比去年的相關比例上升近一成。調查亦發現近四成受訪者表示目前的家庭收入足夠應付日常開支。調查指，逾八成受訪者認為港府在解決貧富懸殊方面需要「做得更多」，最多人希望當局更有效處理教育、公營房屋和醫療問題，以解決貧富懸殊。

中大香港亞太研究所於今年5月28日至6月24日晚上以電話訪問形式進行，訪問705名18歲或以上的市民。結果亦顯示有68.7%的受訪者認為現時香港的貧富懸殊情況嚴重，比去年上升9.1個百分點；24.6%表示一半半，較去年下降5.9個百分點；覺得不嚴重的只有4.9%，較去年下降了3.2個百分點。調查亦指有40.4%市民認為現時貧富懸殊情況比5年前更嚴重，比例較去年調查上升8.0個百分點，44.3%覺得情況差不多；20.9%則相信將有所改善。對於未來5年貧富懸殊情況的展望，有38.8%人認為將會和現時差不多、34.6%預料情況會更嚴重、20.9%則相信將有所改善。

10%受訪家庭捉襟見肘 調查同時發現，有10.2%的受訪者表示目前的家庭收入並不足夠應付日常開支，較去年上升3.0個百分點。至於頗足夠或非常足夠的，則分別有37.4%和11.5%，較去年上升5.9個百分點。另外，當被問及人們貧窮的主要原因，有37.4%回答涉及社會因素，例如制度不公平、資源遭壟斷，33.2%認為是個人因素，例如懶惰、個人能力不足，26.2%覺得兩者皆是，不過百分比分布差異達統計上的顯著水平。

指長者福利亦需改善 對於本港現時的貧富懸殊情況，80.7%受訪者認為政府應做更多工作來解決問題，較去年調查上升了5.3個百分點；7.9%則認為不需要改變，僅5.3%認為可以做少些。至於政府應於哪些範疇做得更多，55.4%受訪者回答教育、48.7%選擇公營房屋、44.2%認為是醫療、24%選擇老人福利，以及7%認為是綜援 。此外，有52.7%受訪者認同交多些稅來幫助貧窮人士，35.6%則不同意。