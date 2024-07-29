馬會派600萬元獎勵 搭港鐵終身免費

【本報訊】江旻憓「逆轉勝」贏得港隊今屆奧運首面獎牌、港隊史上第三金，除了蜚聲國際，更獲得賽馬會600萬獎金，港鐵亦送出終身任搭車票。於現場觀戰的文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，見證榮譽一刻深受感動，相信港人也能分享喜悅。

馬會行政總裁應家柏於網誌表示，馬會通過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支持奧運運動員，表揚他們的巨大努力及奉獻，江旻憓在比賽過程中充分展現香港的「我做得到」精神，最終反勝奪金，將獲得600萬元獎勵。

冀運動員繼續努力創佳績 港鐵亦表示，為恭賀江旻憓奪金，將向她送贈終身任搭的港鐵車票，而所有今屆奧運會及殘疾人奧運會奪得獎牌的本地運動員，均會獲贈終身免費任搭港鐵車票，希望運動員在賽事中繼續努力，再創佳績。

楊潤雄則表示，在現場觀賽見證取得榮譽一刻深受感動，決賽時江旻憓由落後力追，最終反勝，為其優秀表現、大將風範感到非常欣慰，亦反映運動員本身的努力及團隊支持，相信全港市民也能分享這份喜悅。