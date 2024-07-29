兩度斷裂十字韌帶 禪修茹素走出陰霾

【本報訊】作為國際擊劍總會世界排名第一的江旻憓，她的運動生涯並非一帆風順，曾經歷多次嚴重傷患，包括膝頭十字韌帶兩度受創。支撐着她走出低谷的，除了動手術接受治療外，還包括信仰的力量。江旻憓從小就嘗試不同類型的課外活動，跆拳道、古箏、芭蕾舞及繪畫，統統都要學習。江旻憓曾經分享說，母親想她成為一名美麗高雅的芭蕾舞者，然而當11歲接觸劍擊後，從此就愛上了劍擊，更形容是「劍擊圓滿了我的人生」。

11歲愛上劍擊 放棄芭蕾舞 江旻憓雖然遭遇十字韌帶斷裂的重傷，但受傷也成為了她茹素的契機。早於大學讀書時她已開始「海鮮素」，直至2017年十字韌帶斷裂後，她了解到素食令身體更健康，有助傷患復原，於是成為「全素食者」。

過往曾兩次為她膝頭十字韌帶施手術的香港中文大學醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒教授表示，見證到江旻憓奪金，心情難掩興奮和激動，坦言要克服雙膝傷患在奧運登頂絕非易事，靠的是江的自律和實力，更從她身上看懂一件事，「人的力量是可以好無限。」

容樹恒教授表示，江旻憓兩膝的前十字韌帶於2017年及2019年先後斷掉。容教授指，江在2017年手術後僅用3個月康復時間就重投比賽，雖然抱極大風險，但自此之後便明白並不能看小她。目前見到她比賽中蹲得很深、很自如，容教授指：「我就覺得佢好OK，代表佢隻腳已經無事。」

文武雙全 史丹福大學學生 江旻憓除極具運動天賦外，讀書方面亦相當厲害，2012年她入讀美國史丹福大學，修讀國際關係學士學位、副修心理學。她透露在就讀學士期間，在機場的書店偶然接觸到星雲大師的書籍，並開始對佛學產生興趣，認為在人生的課題可以在佛教中找到答案。她又指，會靠佛經度過迷惘，亦曾學習禪修靜坐，學習放下執着及負面情緒。

容樹恒