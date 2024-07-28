周邊確診狂升 新冠崔護重來

去年5月，世界衞生組織宣布，肆虐逾3年的新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」，全球鬆一口氣的同時，確診病例其實並無稍歇，只是因為疫苗面世，更多人擁有抗體，病毒對人類的威脅才稍減。然而事隔逾一年，亞洲區的病例依然持續上升，尤其日本確診人數按周倍增，情況令人擔憂。香港也好不了多少，社區新冠病毒的整體活躍程度上升，死亡個案大增。在全球一體化下，一榮俱榮，一損俱損，病毒傳播也是同樣道理，香港絕對無法獨善其身。

日本淪陷 香港高危 日本厚生勞動省本月26日發布數據，指全國約5,000家定點醫療機構15日至21日報告的新冠感染人數，總計為67,334人；平均每家醫療機構錄得13.62人，是對上一周的1.22倍，已是連續11周增加。而全國約500家定點醫療機構報告的新增住院患者數目為3,827人，是對上一周的1.24倍，醫療系統面臨崩潰風險。官員表示，對今夏的疫情擴大「非常警惕」。

香港的情況同樣未許樂觀。衞生防護中心最新監察顯示，自本月14日至20日的第29周，收集的7,507個呼吸道樣本之中，577個帶有新冠病毒，佔受檢樣本總數7.69%，較對上一周的557個、佔比為7.02%明顯上升，而且從地區環境及水樣本的監測中，亦有同樣發現。至於另一個指標是院舍爆發，第29周錄得4宗院舍爆發個案，但本月21日至24日的第30周首4日監察中，已發現4宗院舍爆發。

日本的醫學專家指出，新一波新冠疫情爆發主因是新型變種株「KP.3」出現，該變種株具有高度傳染性，加上今年夏天異常炎熱，民眾的免疫力下降，加劇病毒蔓延。香港目前最流行的新冠變種株仍是JN.1，但在環境樣本及感染個案中已檢測到KP.2，若然稍後有KP.3出現，絕對不足為奇。特別是香港人極之喜愛到日本旅遊，暑假開始後，預料必將當地病毒帶到本地社區，新一波疫情隨時大爆發，絕非危言聳聽。

與此同時，今年五一假期，內地當局已鑑於新冠病毒有活躍趨勢，宣布加強口岸入境核酸抽樣，嚴陣以待；而早在今年3月，中國疾病預防控制中心的資料亦顯示，2月新冠重症與死亡個案比前一個月顯著上升，自1月以來的陽性比率也持續上升，反映內地的新冠疫情依然不能掉以輕心。中港交流頻繁，港人北上熱潮高燒不退，病毒在兩地交叉傳播已是不能避免。

除了新冠崔護重來，超長流感季節也是剛結束而已。病毒不斷變種，要是衍生出另一隻超級病毒，後果必然是災難性。這絕非杞人憂天，港大專家袁國勇早已提醒，另一場疫症大流行必然重臨，社會各界都要高度警惕。衞生防護中心亦坦言，持續28周超長流感季節事不尋常，截至4月已奪去346條人命，並錄得22宗兒童流感相關的嚴重併發症或死亡個案。要是流感剛完新冠又至，以本港公營醫療系統之超負荷，肯定會「死得人多」。

有備無患 提高警惕 誠然，現在是拚經濟的時候，香港要重回新冠期間的嚴厲防疫措施不切實際。但無可否認的是，病毒日新月異，除了流感和新冠，世界各地都有不同病毒流行。例如日本在今年1月至6月初，已爆發977宗「食肉菌」感染個案，為去年同期的近3倍，創下有紀錄以來新高。香港今年首5個月亦錄得99宗食肉菌感染個案，呈上升趨勢。早前有港男在遊日期間感染此惡菌死亡，情況絕對不是鬧着玩的。

更不必說，一名曾接觸金山郊野公園野生猴子的港男，證實感染猴疱疹病毒，為全球極少數確診病例之一，令人震驚。本港公營醫療體系弱不禁風，人手極度不足，一有疫情爆發，病人輕則「瞓走廊」，重則就像新冠初期一樣，連「瞓走廊」也求而不得，只能在醫院門外等死。

必須指出，這些年來香港在疑難雜症方面「表現突出」，早已創下多個恥辱性第一。包括全球首例人類感染禽流感，接着淪為沙士重災區，不旋踵又爆發亞洲首例豬流感，近年更包辦了大鼠戊肝首發之地及個案最多之地。一場疫情一場亂，香港公共衞生向來烏煙瘴氣，單是滅鼠便搞得一塌糊塗，防疫更是倒瀉籮蟹，一旦再有新型病毒大流行，以執政者低下的應變能力，着實叫人不堪設想。

說到底，「居安思危，思則有備，有備無患」絕對是至理名言，港府及市民都必須引以為戒。